طارق شوقي عن التسمم بسبب وجبات المدرسة..البعض يدعي الإعياء للحصول على تعويض

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، أنه لا يوجد أي مشكلات على الإطلاق في التغذية المدرسية، مرددا: « لا يوجد حالة تسمم واحد في كفر الشيخ وقنا وأسيوط».



وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « لا يوجد حالة تسمم واحدة وهذا كلام مؤكد من وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن الدولة هي من تنتج التغذية المدرسية باهتمام من الرئيس السيسي شخصيا.



وأكد، أن ماحدث عن عند الطلاب هو ايحاء ولا يوجد إعياء بسبب الوجبة المدرسية، لافتا إلى أن هناك محاولات لافساد مشروع الدولة في التغذية المدرسية.

وتابع،: « الطلاب في محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط لم يمكثوا في المستشفى إلا دقائق»، محذرا من نشر الشائعات التي يستفيد منها البعض .



واستطرد: «هناك من يريد الاستفادة بتعويض مالي من خلال الإدعاء أن هناك حالات تسمم للطلاب من الوجبة المدرسية».