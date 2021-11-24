عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها

نيكول سابا
نيكول سابا

حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام.


وظهرت نيكول بإطلالة جريئة وأنيقة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت فستان ستان مكشوف البطن والساق باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي لتكمل إطلالتها الجذابة.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت نيكول سابا على مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مع الآيلاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع لون أحمر للشفاه.


وكانت أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره بعنوان "مفتاح الحب".

وقالت نيكول سابا للإعلامي ايلي نخلة في برنامج the insider بالعربي، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت إنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.

أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فأعلنت نيكول سابا أنه حتى الساعة لن تكون ضمن السباق الرمضاني القادم لكنها أكدت على أنها تتلقى عروضاً لمسلسلات من 7 و10 حلقات ولكن لم تجد حتى الآن النص الذي يستهويها.

نيكول سابا فستان ستان اللون الاسود فستان مكشوف صور جديدة بإطلالة جريئة بفستان مكشوف

ترشيحاتنا

15 معلومة عن الشيخ الحصري في ذكراه الـ41.. لم يتقاض أجراً عن تسجيل القرآن

ما هي آخر المخلوقات موتا .. حقائق قد لا يعرفها البعض

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

المنتخب الجزائري يتوج بجائزة أفضل منتخب عربي

الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة خلال جائحة كورونا

دعاء يغفر الذنوب والمعاصي .. ردده الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ