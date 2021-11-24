بفستان مكشوف.. نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها

حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام.



وظهرت نيكول بإطلالة جريئة وأنيقة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت فستان ستان مكشوف البطن والساق باللون الأسود، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي لتكمل إطلالتها الجذابة.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت نيكول سابا على مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مع الآيلاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع لون أحمر للشفاه.



وكانت أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره بعنوان "مفتاح الحب".

وقالت نيكول سابا للإعلامي ايلي نخلة في برنامج the insider بالعربي، أن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت إنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.

أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فأعلنت نيكول سابا أنه حتى الساعة لن تكون ضمن السباق الرمضاني القادم لكنها أكدت على أنها تتلقى عروضاً لمسلسلات من 7 و10 حلقات ولكن لم تجد حتى الآن النص الذي يستهويها.