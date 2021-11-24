"السياحة والآثار" تستعد لافتتاح قصر محمد علي بشبرا.. قريباً

تستعد وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة من افتتاح قصر محمد علي باشا بشبرا، وذلك بعد قرب الانتهاء من عملية ترميمه.



وقد أوضح الدكتور مصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، في تصريح سابق له أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمبنى كشك الجبلاية، وأن نسبة التنفيذ بمبنى قصر الفسقية وصلت إلى 99%.

وأضاف أن أعمال قصر الفسقية شملت فك الرخام القديم وترميمه وإعادة تركيب للأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها. وكذلك تم معالجة الأخشاب بالجمالون الخشبي وتغيير الأخشاب المتهالكة، والترميم والتدعيم الإنشائي للقباب والحنايا والأروقة.

قصر الفسقية

الجدير بالذكر أن القصر تم بناؤه على مراحل استمرت حوالي 13 عاماً ابتداء من عام 1808م حتى عام 1821م وقد أضيفت إليه سرايا الجبلايا عام 1836م، وأشرف على عملية الإنشاء ذو الفقار كتخدا، وقد جاءت عمارة القصر على نمط جديد لم تعرفه مصر من قبل، وساعدت المساحة الشاسعة للموقع الجديد علي اختيار طراز معماري من تركيا، هو طراز قصور الحدائق والذي شاع في تركيا علي شواطئ البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة، ويعتمد هذا التصميم في جوهره علي الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد، وتتناثر في هذه الحديقة عدة مبان، كل منها يحمل صفات معمارية خاصة. وقد اشتهر القصر باسم قصر الفسقية لوجود نافورة كبيرة به، وللوصول إلى القصر قام محمد على بالأمر بإنشاء شارع شبرا وفي عام 1847م كانت بداية شارع شبرا، وكان هدف محمد على أن يحول هذا الشارع إلي مكان للنزهة خارج عاصمته مصر. وحتى يتحقق هدفه جاء القرار بأن يكون الشارع أعرض شوارع مصر في هذا العهد، وأكثرها استقامة.