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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الأسماك و المدة المحددة للصلاحية

تخزين السمك
تخزين السمك

يعتبر التجميد طريقة شائعة أخرى لتخزين الأسماك، يمكن أن تدوم الأسماك المجمدة من ثلاثة إلى 12 شهرًا، ومع ذلك ، فإن التحضير لاستخدام التجميد لتخزين الأسماك أمر مهم يمكن أن تفقد السمكة مذاقها إذا لامست الهواء فيما يلي بعض طرق التخزين الصحيحة .

 

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تخزين الأسماك


بمجرد الحصول على السمك الطازج للمنزل ، برده على الفور بين 0 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية.
استخدم السمك الطازج في غضون يوم إلى يومين، إذا تم تغليف الأسماك ، فراجع العبوة للحصول على أفضل تاريخ قبل.
قم بتخزين الأسماك الطازجة غير المستخدمة في كيس تجميد مفرغ الهواء أو مفرغ من الهواء في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
احفظ الأسماك المعلبة غير مفتوحة في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفي الثلاجة لمدة ثلاث سنوات، تحقق من الأفضل قبل التاريخ أثناء شراء العلبة.
بمجرد فتح العلبة ، أخرج السمكة من العلبة ، واحفظها في حاوية أو كيس تجميد محكم ، واستخدم ثلاثة إلى أربعة أيام.  
طرق تضمين الأسماك في نظامك الغذائي للرضاعة الطبيعية

يمكن للأمهات المرضعات أن يأكلن أطباق السمك المطبوخة والمخبوزة والمحمصة جيدًا والمطهيةعبر وجبات مختلفة، يمكنك أيضًا تناول أطباق السمك النيئة ، مثل السوشي، لكن كني حذرة لأن تناول الأسماك النيئة يزيد من خطر الإصابة بالعدوى بسبب احتمال التلوث ،يمكنك أيضًا تناول الأسماك المعلبة ولكن باعتدال.

الأسماك هي غذاء مغذي يجب على الأمهات المرضعات تضمينه في نظامهن الغذائي للرضاعة الطبيعية ينصح الخبراء الأمهات المرضعات بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك منخفضة الزئبق، مثل السلمون والتونة، يمكن للمرء أن يستهلك السمك في أشكال مخبوزة ومشوية ومحمصة ومشوية على البخار عبر الوجبات، إن تناول الأسماك كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يقدم للأمهات وأطفالهن المرضعات العديد من الفوائد الصحية.

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