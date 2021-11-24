قافلة بيطرية مجانية بقرية دمنهور الوحش في زفتى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأربعاء، إن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 246 حيوانا، و4320 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وكان محافظ الغربية أكد أهمية تضافر جميع الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

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