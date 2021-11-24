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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طراز خاص للأثرياء… فورد تطرح "رينجر" ديزل V6

فورد رينجر
فورد رينجر

تستعد شركة فورد موتورز لإضافة نسخة نسخة تربو ديزل سداسية الأسطوانات من شاحنة البيك أب فورد رينجر 2022 في محاولة لجذب المزيد من العملاء الأثرياء في أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. 

نشرت فورد  في بيان اليوم الأربعاء أن فورد رينجر متوسطة الحجم الجديدة ستصل إلى صالات العرض بحلول أوائل عام 2023. فيما أوضحت أن خيارًا كهربائيًا، من المتوقع أن يكون هجينًا، سيكون متاحًا بحلول عام 2024. 

كما أوضحت فورد في بيانها الرسمي أن الهيكل الأمامي المعاد تصميمه سوف "يثبت أن رينجر قادرة على تقديم خيارات لأنظمة الدفع مختلفة ومتنوعة"

 تتوفر فورد  رينجر الحالية بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر في أوروبا، بمستويات عديدة من خرج الطاقة، يتم تقديمها في كابينة عادية ببابين، وكابينة سوبر ذات بابين وأربعة مقاعد، وخمسة مقاعد، وأربعة أبواب مزدوجة الكابينة، للتسجيلات التجارية والركاب. 

 

وقالت فورد  في البيان إن مقصورة رينجر الجديدة ستكون "شبيهة بالسيارات ذات الدفع الرباعي، باستخدام مواد فاخرة ذات ملمس ناعم".

 يتضمن التركيز الجديد على تقديم مستويات من التكنولوجيا الحديثة من أهمها شاشة لمس مركزية مقاس 10.1 بوصة أو 12 بوصة، ومجموعة أدوات رقمية جديدة، مثل بالإضافة إلى إضافة مودم للسماح للعملاء بالاتصال بالسيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي FordPass.

 

قال هانز شيب، رئيس المركبات التجارية بشركة فورد في أوروبا، في تصريحات سابقة له "إن غالبية طرازاتنا من رينجر هي حقًا عالية الجودة، ستندهش من الأموال التي ينفقها العملاء لشرائها، ليس فقط على السيارة، ولكن أيضا على إنفاق ما بعد البيع والإكسسوارات التي يضيفونها".

 

تهيمن فورد حاليًا على سوق البيك أب صغير الحجم في القارة الأوروبية، بتقديم شاحنتها الأنجح على الإطلاق فورد رينجر متفوقة على منافسيها ميتسوبيشي ونيسان ورينو التي قامت بتقليص طرازات البيك أب.

كما أعلنت فورد مؤخرا، أن رينجر الحالية تصدرت مبيعات قطاع البيك أب بنهاية سبتمبر بحصة 39.9 % من إجمالي مبيعات 45539 وحدة في 20 دولة أوروبية لتتفوق على منافسها الرئيسي تويوتا هيلوكس .

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