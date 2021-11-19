المركز الثاني بعد تسلا.. فورد تضاعف إنتاجها من السيارات الكهربائية خلال عامين

تعمل فورد موتورز الآن على تسريع خططها للتحول الكهربائي بالكامل بشكل جدي بسبب الطلب الهائل على الطرز الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء.

ووفقا لموقع inside evs المتخصص في السيارات الكهربائية، كشف جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد في عدد من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن خطة فورد المستقبلية، ومفادها أن العلامة التجارية الأمريكية ستضاعف عدد الوحدات الكهربائية التي تنتجها سنويًا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على المركبات المكهربة.

تخطط فورد لطرح 60 ألف وحدة سنويًا من المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة الموصولة بالكهرباء، مع نهاية سنة 2023، أي أن الإنتاج سيتضاعف عما هو عليه حاليا خلال 24 شهر فقط، وهو ما يعني أيضا أنها ستنتج 300 ألأف وحدة كهربائية سنويا.

وصف الموقع المتخصص في السيارات أن قرار جيم فارلي رائعا، ويأتي حتى قبل تشغيل مصانع تينيسي وكنتاكي، وذلك بعد أن لمست الرشكة الإقبال المهول على النماذج الكهربائية خلال الفترة الماضية.

الـ 600 ألف وحدة ستشمل بكل تأكيد مضاعفة عدد طرازات الفورد موستنج ماك E و فورد لايتنينج F-150 شاحنة البيك أب الشهيرة.

كما تخطط فورد لتكون رائدة في مجال التصنيع الكهربائي، وفقا لتصريحات "فارلي" فإن فورد تضع نصب أعينها أن تكون أكبر لاعب ثاني، بعد تسلا مباشرة، في سوق السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنتين القادمتين .

علاوة على ذلك لديها خطة طموحة أيضا لتحتل المركز الأول في صناعة السيارات المكهربة بدءًا من عام 2024.