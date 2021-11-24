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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع كلبه.. تامر هجرس يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر تامر هجرس صورة جديدة له ، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر تامر هجرس ، بصورة صباحية مع كلبة  ، مما أثار إعجاب متابعيه و علق قائلا:"صباح الخير ".

 

أعمال تامر هجرس

بدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.

 

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة". 

 

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.

تامر هجرس التواصل الاجتماعي العمل المسلسلات الفن سينما

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