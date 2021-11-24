عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل طفلها ضربا حتي الموت في المحلة

أرشيفية
أرشيفية

قرر رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنها طفل صغير  بالتعدي عليه بالضرب داخل منزل بقرية بلقينا بمركز المحلة .
وأمرت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بضبط زوجه"ربة منزل" وعشيقها بتهمه التعدي  بالضرب المبرح بواسطة  العصا والخرطوم علي ابنها صاحب  السنتين والتسبب في وفاته بسبب خلافات أسرية.

طب بيطري الغربية: قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت النور لمركز زفتى


تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء  هاني عويس مدير أمن الغربية  إخطارا من  مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة طفل يدعي "مازن .م" بسبب  الاعتداء عليه بالضرب علي أيدي أمه وعشيقها حال إقامتهما بمنزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة .

وباشرت  القيادات الأمنية للممارسة واجبها إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .
ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط "م.ن" 32 سنة ربة منزل وعشيقها "ن.د" 33 سنة (زواج عرفي) فيما تم اقتيادهما إلي ديوان مركز شرطة المحلة .

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عجوز في طنطا

وافادت  التحريات الأمنية التي باشرها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة أن الطفل الضحية يدعي  "مازن" تلقي" علقه ساخنه " للضرب والاعتداء بدنيا علي أيدي عشيق الأم والتي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في واقعة والتي قررت تشريح الجثة ودفنها .

محافظة الغربية طنطا الموت اعتداء زواج الشرطة وفاة حادث الغربية ضبط النيابة العامة التحقيق الحالة الصحية بنها المحلة طفل جدة خلافات إني وجه مباحث مني حبس

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة عجوز في طنطا

ترشيحاتنا

نظام آبي أحمد يلفظ أنفاسه الأخيرة |ضربة موجعة تعجل بالنهاية

برلماني: القطاع الخاص يتسم بـ حسن الإدارة.. ومشاركته للدولة تحقق قفزة في مواكبة النظم الاقتصادية العالمية

الإفتاء: الصحابة لم يأمروا بهدم الآثار في البلاد التي دخلوها

من وراء شائعة تسمم طلاب المدارس؟ وزير التعليم يكشف المستور بـ 20 تصريحا

شظية القدم.. عملية جراحية عاجلة لـ مروان محسن.. تعرف على مدة غيابه

وزيرة الهجرة: دعم الجاليات المصرية بالخارج للمبادرات الوطنية غير محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

السعودية.. منصب جديد لولي العهد محمد بن سلمان

رسميا.. الحكومة توافق على استخدام جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كورونا

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

قرار جديد من الحكومة بشأن لقاحات كورونا

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

فيديو

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ