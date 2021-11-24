حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل طفلها ضربا حتي الموت في المحلة

قرر رئيس نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنها طفل صغير بالتعدي عليه بالضرب داخل منزل بقرية بلقينا بمركز المحلة .

وأمرت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بضبط زوجه"ربة منزل" وعشيقها بتهمه التعدي بالضرب المبرح بواسطة العصا والخرطوم علي ابنها صاحب السنتين والتسبب في وفاته بسبب خلافات أسرية.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة طفل يدعي "مازن .م" بسبب الاعتداء عليه بالضرب علي أيدي أمه وعشيقها حال إقامتهما بمنزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة .

وباشرت القيادات الأمنية للممارسة واجبها إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط "م.ن" 32 سنة ربة منزل وعشيقها "ن.د" 33 سنة (زواج عرفي) فيما تم اقتيادهما إلي ديوان مركز شرطة المحلة .

وافادت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة أن الطفل الضحية يدعي "مازن" تلقي" علقه ساخنه " للضرب والاعتداء بدنيا علي أيدي عشيق الأم والتي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في واقعة والتي قررت تشريح الجثة ودفنها .