الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

التكييف في الصيف .. كيف تستفيد منه دون الإضرار بصحتك؟

ولاء عادل

مع اشتداد موجات الحر، يتحوّل التكييف إلى وسيلة أساسية لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة، خصوصًا داخل المدن، ورغم أهميته في الوقاية من الإجهاد الحراري، يحذر متخصصون من أن الاعتماد المفرط عليه أو استخدامه بشكل غير سليم قد ينعكس سلبًا على الصحة.

وتشير تقارير طبية وفقًا لموقع تايمز ناو إلى أن تأثير التكييف يرتبط بعاملين رئيسيين: جودة الهواء، والفروق الكبيرة في درجات الحرارة بين الداخل والخارج.

الهواء الجاف يضعف خط الدفاع الأول

يعمل التكييف على خفض درجة الحرارة، لكنه في الوقت نفسه يقلل من نسبة الرطوبة في الهواء، ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، وهي الحاجز الأول أمام الميكروبات.

وعند فقدان هذه الأغشية لرطوبتها، تقل قدرتها على التصدي للفيروسات والبكتيريا، وهو ما يفسر زيادة الشكاوى من:

  • جفاف الحلق
  • احتقان الأنف
  • نزلات البرد المتكررة

كما أظهرت دراسات أن التعرض المستمر للهواء المكيف قد يرتبط بزيادة المشكلات التنفسية.

تأثيرات على المناعة

لا يقتصر الأمر على الشعور بالجفاف، إذ تشير أبحاث حديثة إلى أن الهواء البارد داخل الأماكن المغلقة قد يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي، خاصة داخل الأنف، حيث تنخفض بعض المؤشرات الحيوية المسؤولة عن مقاومة العدوى.

وهذا يعني أن الجسم قد يصبح أقل قدرة على مواجهة مسببات الأمراض عند التعرض المستمر لهذه البيئة.

التغير المفاجئ في الحرارة يرهق الجسم

يشكل الانتقال المتكرر بين حرارة الخارج المرتفعة وبرودة الأماكن المكيفة عبئًا على الجسم، إذ قد يؤثر ذلك على الدورة الدموية ويزيد من حساسية الجهاز التنفسي.

ومع تكرار هذه التغيرات، قد تزداد احتمالات الإصابة بنزلات البرد أو الشعور بالإجهاد.

التكييف غير النظيف.. خطر خفي

من المشكلات الشائعة التي لا ينتبه لها كثيرون، إهمال تنظيف أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى تراكم الغبار والعفن والبكتيريا داخلها.

وعند تشغيل الجهاز، تنتقل هذه الملوثات إلى الهواء، مسببة:

  • حساسية
  • تفاقم أعراض الربو
  • التهابات تنفسية متكررة

مؤشرات يجب الانتباه لها

قد تكون بعض الأعراض اليومية دليلًا على تأثير التكييف على صحتك، مثل:

  • جفاف مستمر في الأنف أو الحلق
  • عطس متكرر داخل المنزل
  • صداع أو إرهاق غير معتاد
  • تكرار الإصابة بنزلات البرد

كيف تستخدم التكييف بشكل آمن؟

يمكن تقليل هذه التأثيرات عبر اتباع بعض الإرشادات البسيطة:

  • ضبط درجة الحرارة عند مستوى معتدل
  • تجنب التعرض المباشر للهواء البارد
  • تهوية المكان بانتظام
  • تنظيف فلاتر التكييف بشكل دوري
  • الحفاظ على نسبة رطوبة مناسبة داخل المنزل
