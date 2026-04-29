الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

"موت سائل" على موائدنا يوميًا.. تحذير طبي من أخطر المشروبات الشائعة

ولاء عادل

في ظل الانتشار الواسع للمشروبات الغازية وارتباطها بنمط الحياة اليومي لدى ملايين الأشخاص حول العالم، تتزايد التحذيرات الطبية من آثارها الصحية التي قد لا تظهر بشكل فوري، لكنها تتراكم بمرور الوقت. ومع تصاعد معدلات الإصابة بأمراض القلب والسمنة، يسلّط خبراء الصحة الضوء على بعض العادات الغذائية الشائعة التي تستدعي إعادة النظر، وفي مقدمتها استهلاك المشروبات المحلاة.

تحذير صادم من طبيب قلب: مشروب يومي قد يهدد حياتك

في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، حذّر جراح القلب الأمريكي Jeremy London من خطورة المشروبات الغازية، واصفًا إياها بأنها "موت سائل"، في إشارة إلى تأثيرها السلبي المتراكم على صحة الإنسان، خاصة القلب والأوعية الدموية.

موقف حاسم من المشروبات الغازية

أوضح الطبيب، المتخصص في جراحة القلب والصدر، أنه يتجنب تمامًا تناول هذه المشروبات في حياته اليومية، مؤكدًا أن الابتعاد عنها يُعد من أهم الخطوات للحفاظ على الصحة العامة.

وفي منشور له عبر منصة Instagram، أشار إلى أن هذه المشروبات أصبحت جزءًا من نمط الحياة اليومي، رغم ما تحمله من مخاطر غير مرئية.

سعرات بلا وعي.. ومخاطر تتزايد

وخلال ظهوره في برنامج Today، وصف لندن المشروبات الغازية بأنها من أخطر العادات الغذائية المنتشرة، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من السعرات الحرارية، التي يستهلكها الأفراد دون إدراك.

وأشار إلى أن آثارها لا تتوقف عند زيادة الوزن، بل تشمل أيضًا:

  • رفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب
  • التأثير السلبي على الأوعية الدموية
  • زيادة خطر الأمراض المزمنة

سلوكيات يتجنبها حفاظًا على صحته

كشف الطبيب عن عدد من العادات التي يبتعد عنها تمامًا، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة، وهي:

  • التدخين: لما له من علاقة قوية بسرطان الرئة وأمراض القلب
  • الكحول: باعتباره مادة سامة تؤثر في خلايا الجسم
  • الدقيق المكرر: مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، لدوره في زيادة الوزن

وأضاف أن التحكم في الوزن يعتمد بشكل أساسي على النظام الغذائي، مقارنة بدور أقل لممارسة الرياضة.

تحذيرات علمية من مكونات خفية

من جانبه، أكد الطبيب William Li، خلال حديثه في بودكاست ZOE، أن خطورة المشروبات الغازية لا تقتصر على السكر فقط.

وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على مواد صناعية متعددة، مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة، والتي قد تؤدي مع الوقت إلى:

  • اضطرابات في التمثيل الغذائي
  • زيادة خطر أمراض القلب
  • احتمالات أعلى للإصابة ببعض أنواع السرطان

عادة يومية بآثار بعيدة المدى

تكشف هذه التحذيرات عن جانب خفي من المشروبات الغازية، التي تُستهلك بشكل واسع دون إدراك كافٍ لمخاطرها، خاصة عند الإفراط في تناولها.

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
داليا مصطفى
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
ليلى علوي
