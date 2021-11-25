أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد .. ردده في جوف الليل

أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد .. يوجد الكثير من الأدعية التي تتحدث عن الحفظ سواءً للنفس أو للأبناء والتحصين من العين والحسد، فالحسد يمكن أن يؤدي إلى هلاك الشخص لذا يجب علينا جميعًا أن نحصن أنفسنا ب أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد وبذكر الله والأدعية التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر ينتشر الكثير من مرضى القلوب حولنا، لوإن رأوا النعمة ظاهرة على أحد سلطوا أعينهم، ولم يسلم أحد من شرهم وسوء نيتهم. إن الأبناء هم أغلى شيء يمتلكه الإنسان، ولا يوفر مجهودًا في سبيل حمايتهم، خاصة ب أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد ومن ثم نستعرض لكم

أقوى دعاء لتحصين الأبناء من العين والحسد

اللهم إنّك وهبتني أبنائي من غير حول لي ولا قوّة، فأنبتهم نباتًا صالحًا واحفظهم بعينك التي لا تنام، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم، ربِّ أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربِّ إجعلهم من عبادك الصالحين المقرّبين.

اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لما تحبّ وترضى، واجعل في طريقهم من يخافونك، ربِّ أبعد عنهم كلّ شر، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمّن سواك، اللهم ارزق أبنائي زوجاتٍ صالحات وبناتي أزواجًا صالحين، واكتب لهم يا كريم الذّرية الصالحة.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقاً كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل كل أيامهم عيد يا الله، وارزقهم عمراً مديداً، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، اللهم يا عزيز يا جبار.

اللهم أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي.

دعاء تحصين الأطفال من العين والحسد



اللهم إني أسألك لي ولأولادي من خيرى الدنيا والآخرة، إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رحيم.

اللّهم اجعل لي ولأبنائي الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، اللّهم وأعذنا وذرياتنا من فتنة القبر، وعذاب النار، وفتنة المسيح الدجال.

اللهم من كان مريضا منهم فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه

إلهي إستودعتُك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنهُم عيني، ولكن عينُك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليقٌ بعظمتك.

اللهم إني استودعتك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع، من كل آفة وعاهة، و من سوء الأسقام والأمراض، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كل حاسد، وغل كل حاقد، ومن أصدقاء السوء.

اللهم إنك وهبت لي ذريتي من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوةاللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإسرار، واهدهم لما تحبه، واغفر لهم يا غفار.

دعاء تحصين الأولاد من كل شر



اللهم لاتجعل إبتلائي فيهم واحفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شر وضرر.

ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي.

اللهم ارزقهم رزقاً لم يتوقعوه، وخير لم يفكروا به، واستجابة دعوات يكرروها دائماً، ربي وفقهم وسخر لهم كل ما يريدون.

اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض.

ربي ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار و التوكل عليك يا قادر يا جبار.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

ربي كما حفظت كتابك إلي يوم الدين، احفظهم من الشيطان الرجيم.

اللهم إجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة.

دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد



اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان.

اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالاً يكفيهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم، اللهم استرهم على وجه الأرض، وارحمهم في بطن الأرض، واغفر لهم في يوم العرض عليك، اللهم أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه.

اللّهم جنبهم رفقاء السوء، والزنى والخمر والمخدرات، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات.

دعاء للاطفال

دعاء لحفظ الأبناء من العين



“اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمّن سواك،ولا تولّهم ولياً سواك”.



“اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم آت نفوسهم تقواها

وزكّها أنت خير من زكاها”.



“اللهم ألهمهم رشدهم واجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين،

ولأعدائك مبغضين”.

“اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه”.

“اللهم اجعل أبنائي في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان

وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير”.

“اللهم ربنا آتهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِهم عذاب النار وأدخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار”.

“اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم

وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك،

واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك”.

“اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم

ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونوراً لأبصارهم”.

“اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى”.

“اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي،

إني تبت إليك وإني من المسلمين، اللهم أعذني وذريتي من الشيطان الرجيم،

اللهم إنك قلت وقولك الحق: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

“اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.. آمين”.

أذكار وأدعية لحفظ الأبناء والنفس



قراءة آية الكرسي عند النوم، ففي الحديث الصحيح أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ.

قراءة خواتيم سورة البقرة، فمن قرأها في ليلة كفتاه. متفق عليه.

كذلك تعويذ الصبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، فيقول:

“أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة”. أخرجه البخاري في صحيحه.

وعلى المسلم كثرة ذكر الله من تلاوة القرآن، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والاستغفار،

والصلاة على النبي ﷺ، فهذا من أنفع ما يحفظ به العبد نفسه وأهله وولده.

وبشكل أساسي التوكل على الله والاحتساب، فهو أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطالب.

وكذلك امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فمن حفظ الله في أمره ونهيه حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وماله،

كما في الحديث الصحيح: “احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله،

وإذا استعنت فاستعن بالله”. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله.