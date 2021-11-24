ينتظره العالم .. الفراعنة يستعدون للاحتفال بـ طريق الكباش

حفل طريق المواكب الكبرى أو ما يعرف بطريق الكباش فى الأقصر، الحدث الأقوى عالميا للاحتفال بعيد الأوبيت ، فى تمام الساعة 7:30 مساء غدا الخميس ، ليلتف حول الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي الملايين حول العالم، لمشاهدة كيف يحتفل المصريون على طريقة أجدادهم المصريين القدماء .



حفل طريق الكباش



أعلنت وزارة السياحة والآثار ، عن فعاليات حفل الأقصر..طريق الكباش ، مرجعه ذلك لترويج السياحة لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.



وبالخوض فى تاريخ طريق المواكب الكبري ،يرجع إنشاؤه إلي قبل خمسة آلاف عام على يد الملك "أمنحتب الثالث" من الأسرة الثامنة عشرة، الذي بدأ تشييد معبد الأقصر، ولكن النصيب الأكبر من التنفيذ يرجع إلى الملك نختنبو الأول ، بهدف سير مواكب الملوك المقدسة.



والكبش في الطريق يرمز للإله "آمون"، و أطلق المصرى القديم عليه "وات نثر" "WAt-nTr" ، لتترجم الي طريق الإله ، وتعود قصة الكبش إلى خنوم أحد الرموز الرئيسة فى الديانة المصرية القديمة.

ويمثل الكبش عند الفراعنة رمز الإله أمون، الذي يمثل رمز الخصوبة لدى المصريين القدماء ، وفى اطار ذلك أًصبحت الكباش رمزا لطريق المواكب الكبري "طريق الكباش".



كانت الاحتفالات تبدأ من "قدس الأقداس" بمعبد الكرنك، حيث يوجد تمثال الإله "آمون"، وهناك يقوم الملك بتقديم الصلوات أمام الإله، ليتم وضع التمثال فى الزورق المقدس الذى يطلق عليه "أوسر حات".



وكان يتم إخفاء التمثال عن الأعين خلال الموكب، إحتراما لقدسيته وفقا للمعتقدات القديمة، يعقبها خروج الكهنة لأداء طقوسهم ، مطلقين الترانيم و البخور ، احتفالا بخروج الملك .