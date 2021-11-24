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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار شانجان CS75 موديل 2022 في السعودية |صور

أحدث أسعار شانجان CS75
أحدث أسعار شانجان CS75 موديل 2022 في السعودية

تواصل شركة شانجان الصينية تعزيز قوتها عبر إصدارات قوية تغزو بها الأسواق العالمية، حيث كشفت مؤخراً عن أحدث سياراتها من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و هي CS75 التي ظهرت بالسوق السعودي.

 

جاءت سيارة شانجان CS75 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة قدرها 176 حصان، وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن. متر، كما تتوفر بمحرك اخر سعة 2.0 لتر، يولد قوة 229 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن. متر، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي بـ  8 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 85 لترا.

دعمت سيارة شانجان CS75 موديل 2022 بنظام سلامة يتضمن 6 وسائد هوائية يوفر الحماية للسائق والركاب، وكاميرا 360، كاشف النقطة العمياء، والتنبيه لأى خطر يقترب من خلف المركبة، وبها شاشة القفل المركزي تأمن سلامة الركاب من جانب مساعد السائق.

كما حصلت سيارة شانجان على نظام ركن السيارات الإلكتروني EPBيضمن السلامة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ينبهك إذا كان ضغط الهواء في الإطارات خارج النطاق المحدد، والركن المرئي الذكي يساعد السائق عند ركنه للسيارة.

وتأتي بشاشة HD بقياس 10.25 بوصة، مع نظام معلومات متعدد الوظائف يقوم بإثراء القيادة مع نظام الملاحة، والموسيقى وصلة بالمرآة، بالإضافة إلى واجهة المستخدم وتلبي حاجتك القيادية الفردية الكلاسيكي وتقنية، ومكيف أوتوماتيكي، تحكم نطاق مزدوج لدرجة الحرارة.

أسعار شانجان CS75 موديل 2022 السعودية:

الفئة الأولى TRAND بسعر 68 ألف ريال. 

الفئة الثانية سمارت بسعر 80 ألف ريال.  

الفئة الثالثة LIMITED بسعر89 ألف ريال. 

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