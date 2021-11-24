وائل الفشني يعلن عن أغنية مفاجأة في افتتاحية طريق الكباش| خاص

كشف المطرب وائل الفشنى كواليس مشاركته في إحتفالية طريق الكباش التي تقام غدا بمدينة الأقصر.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" نقوم بعمل بروفات مكثفة منذ فترة طويلة من أجل الاحتفالية، ولن أشارك في غناء معزوفة آمون، بل سـأقوم بغناء "الأقصر بلدنا" بتوزيع أوكسترالي تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، وسأقوم بغنائها وحدي، وهناك بعض الأغاني سأقدمها مع الشباب المتواجدين في الإحتفالية ضمن الموكب".

ونشر عدة صور له من هناك مع المطرب محمد حماقي، والمايسترو نادر عباسي عبر صفحته وكتب:"إنتظروني غدًا في إفتتاح طريق الكباش- الأقصر، تحت رعاية فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وتأليف المايسترو المُبدع: نادر عباسي، مصر ليست دولة لها تاريخ.. مصر جاءت ثم جاء التاريخ".

وجاء هذا تأكيدا لما نشره صدى البلد حول تفاصيل مشاركة المطرب محمد حماقي في الإحتفالية غدا، ومشاركة وائل بصحبة شهد عز،هند الراوي، عز الأسطول تحت قيادة المايسترو نادر عباسي.

وكان قد علم موقع “صدى البلد” أن المطرب الكبير محمد حماقي، سيشارك في الاحتفالية الخاصة بطريق الكباش المقامة غدا بمدينة الأقصر، ويتواجد هناك منذ ثلاثة أيام ويقوم بعمل بروفات الأن إستعداد للإحتفالية.

تتوجه أنظار العالم غدا، الخميس، في السابعة والنصف مساءً، إلى مدينة الأقصر التي تشهد حفل افتتاح طريق الكباش في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد كورونا.

وكشف المايسترو الكبير نادر عباسي لـ “صدى البلد”، كواليس الاحتفالية الموسيقية التي يقدمها غدا.

وقال "عباسي"، في تصريحات لـ “صدى البلد”: "نحن نعمل 24 ساعة حتى تخرج الاحتفالية في أفضل صورة، ونحضر لهذا اليوم منذ شهور، فقد أخذت منا التحضيرات ما يقرب من شهرين، وأنا المسئول عن المزيكا الخاصة بالموكب، ولكن هناك عروض أخرى يقدمها فنانون ستكون موجودة على جانب آخر".

وتابع: "سجلت الموسيقى بأوركسترا الاتحاد الفلهارموني مع الكورال، وهناك 160 عازفا إيقاعيا متواجدين معي، والاحتفالية أساسها الإيقاعات، وسنقوم بعزف معزوفة "آمون" بالمصري القديم ونصوص تلك المقطوعة مأخوذة من جدران المعابد، وأضفنا عليها المزيكا والتأليف الموسيقي بين وبين أحمد الموجي".

وعن المطربين الذين سيحيون الموكب قال: "سيتواجد معي عز الأسطول الذي سيقوم بغناء آمون، وشهد عز، ووائل الفشني وهند الراوي".

وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن فرقة رضا ستقدم عرضا غدا بمصاحبة 30 حنطورا، كما سيتم عزف مقطوعة أمون المأخوذة أشعارها من جدران المعابد القديمة تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، بالإضافة إلى وجود احتفالية بمركب بالنيل.

على جانب آخر، قال مجدى شاكر، خبير أثرى، إن احتفالية طريق الكباش التى من المقرر أن تنطلق غدا، الخميس، فى السابعة ونصف مساءً ستبهر العالم، وستختلف مراسم الاحتفال عن موكب المومياوات الملكية نظرا لكون الأخير موكبا جنائزيا.

وأوضح مجدى شاكر، خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن احتفالية الكباش كانت تسمى قديما احتفال الزواج المقدس بين الإله آمون وموت، وسيتم إحياء هذه الذكرى التى مضى علي ذكراها 7 آلاف عام، معقبا: "بكره هنكون معزومين على حفل زفاف".

وأضاف أن طريق الكباش فى العصر القديم كان يطلق عليه "طريق الإله"، ويحتوى على 1200 تمثال على هيئة جسم أبو الهول على شكل جسد أسد ورأس إنسان، لافتا إلى أن احتفالية الكباش حدث فارق ومختلف لكونها فى محافظة الأقصر التى عرضت قطعها الأثرية وأبهرت الجميع فى جميع متاحف دول العالم.