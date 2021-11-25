أروع من موكب المومياوات الملكية.. تفاصيل عن احتفالية افتتاح طريق الكباش

كشف مصطفى أبو عقيل مدير أثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر بعد التطوير، والمقرر لها اليوم الخميس.



وقال مصطفى أبو عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن طريق الكباش واحد من أهم العناصر الأثرية لمدينة طيبة القديمة وهو طريق بناه المصري القديم ".

وأضاف مصطفى أبو عقيل:" الطريق بطول حوالي 2700 متر من معبد الكرنك وحتى معبد الأقصر، واشترك ملوك كثر على راسهم رمسيس الثالث في بناء طريق الكباش".

وتابع مصطفى أبو عقيل:" طريق الكباش به حوالي الف تمثال على هيئة أبو الهول ومنها تماثيل جسم اسد ورأس كبش وتماثيل جسم أسد ورأس انسان ".

وأكمل مصطفى أبو عقيل:" طريق الكباش أحد اهم المواقع الاثرية، وتم اكتشاف الطريق منذ 72 سنة، وتطوير طريق الكباش تم بأيادي مصرية بالكامل ".

ولفت مصطفى أبو عقيل:" ستكون الاحتفالية مبهرة وستكون أكبر وأروع من موكب المومياوات الملكية والاحتفالية سوف تظهر الأقصر في ثوبها الجديد والتي ستكون تعبر عن قوة مصر للعالم بأكمله ".