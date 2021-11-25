تعرف على الهيكل التنظيمي للاتحاد الطلابي ومهامه بالجامعات

يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

أهداف اتحاد الطلاب

ولذلك حرص موقع "صدى البلد" علي نشر الهيكل التنظيمي للاتحاد الطلابي وأهم اهدافه ومهام رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة:

ويهدف الاتحاد الطلابي إلى تحقيق ما يلي:

أهداف اتحاد الطلاب هي توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة الإدارية المعاونة، والعاملين، وتمثيل الطلاب في الداخل والخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية.

وتعمل الاتحادات الطلابية على إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ الوعي الوطني، وإعلاء قيمة الانتماء، وتعميق أسس الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وكذلك تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

كما تهدف الاتحادات الطلابية إلى تعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق، وصقل مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية.

وتحفز الاتحادات الطلابية على ممارسة الأنشطة الطلابية، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب، وتشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات، دون تمييز بسبب فئوي أو ديني، أو عقدي، أو حزبي.

وتدعم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه، وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية، والالتزام بالتقاليد الجامعية، وكذلك اتنظيم البرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة.

وتهدف الاتحادات الطلابية، إلي متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، إلى جانب تنظيم الأنشطة الطلابية، وتشجيع المتميزين من الطلاب.

الهيكل التنظيمي للاتحاد الطلابي

يتكون اتحاد طلاب الجامعة من الأمين والأمين المساعد لكل كلية بالجامعة، وهما يترأسان الاتحاد.

ويتكون الاتحاد من عدة لجان تُمثل الأنشطة المختلفة للاتحاد، بعدد عضوين من الطلاب في كل لجنة، ويترأسهم أيضًا الأمين والأمين المساعد.

ويتم اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق أسلوب الترشح والانتخاب، مع مراعاة شروط التقدم.

لجان اتحاد الطلاب

ويتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.

ويتكون الاتحاد من عدة لجان لكل لجنة لها مجموعة من المهام .

لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.

اللجنة الثقافية:

تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

اللجنة الرياضية:

تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

اللجنة الفنية:

تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها ).

لجنة الجوالة:

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.

اللجنة الاجتماعية:

تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.

اللجنة العلمية:

تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.

مهام رئيس اتحاد الطلاب بالجامعات

1- التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية، ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية.

2- تمثيل الطلاب في اللقاءات والاجتماعات التي تناقش المشكلات الطلابية في حالة توجيه الدعوة إليه.

3- الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد.

4- التوقيع على مذاكرات الصرف من أموال الاتحاد والمكافآت والسلف والبدلات المنصوص عليها في اللائحة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة.

5- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اتحاد الطلاب وتوجيه الدعوة لعقد الاجتماعات.

6- رئاسة جلسات مجلس اتحاد الطلاب واعتماد محاضر جلساته وجمعيته العمومية.

7- الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات مجلس اتحاد الطلاب.

8- اعتماد خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد بعد اقرارها من مجلس الاتحاد.

9- اعتماد أسماء المشاركين في الأنشطة، والمطالبة برفع الغياب عنهم وتعويضهم عن فترة تغيبهم خلال فترة ممارسة الأنشطة الرسمية.