زرع كلى.. مأساة مواطن بالبحيرة يستغيث بالرئيس بعد إصابته بفشل كلوي

استغاثة مواطن

معاناة حقيقية يعيشها يومياً شاب مقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر إصابته بفشل كلوي في الكليتين، وتدهور حالته يوما بعد يوم، بعدما أكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية زراعة كلى له، والتي تصل تكاليفها إلى نصف مليون جنيه.

وطرق الشاب و أسرته جميع الأبواب منها أبواب التبرعات من أصحاب الأعمال الخيرية منها أبواب المستشفيات الحكومية بحثا عن أمل وحيد لإجراء عملية زرع كلى بعد تدهور الحالة الصحية يومياً بعد يوم بسبب عدم قدرته على إجرائها على حسابه الشخصي، ولكن بعد كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

مواطن يستغيث برئيس الجمهورية

يقول أحمد سعد سماره، ٣٩سنة ،مقيم بمدينة دمنهور، أنه يعاني من فشل كلوي منذ سنوات، مشيراً إلى أن بداية المرض كان مفاجئا أثناء عمله شعر بألم في المعدة و قام بإجراء الكشف الطبي الذي أثبت إصابته بفشل كلوي.

وأوضح أحمد، إنه ظل مستمر في أخذ العلاج اللازم حتى طلب الطبيب المعالج بإجراء عملية زرع كلى في أسرع وقت بسبب تدهور الحالة الصحية، قائلاً :" أنا كنت مستحمل الألم وراضي، هدفع ثمن العملية منين أنا لا أملك حتى الآن ثمن العلاج و يتم شرائه بالقسط".

وأضاف أحمد، أن تكلفة العملية الجراحية تصل إلى نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن الطبيب حذره من البطء فى إجراء العملية الجراحية، قائلاً :" أنا على باب الله بشتغل يوم و اتعب عشرة، اجيب منين مصاريف العملية و مصاريف البيت ".

وتابع :" عايش ما بين الحي و الموت كل حلمي إجراء العملية، طرقت كل الأبواب سواء المستشفيات أو الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ولكن للأسف بدون فائدة حتى الآن".

وناشد أحمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزير الصحة، بالتدخل لمساعدته في إجراء عملية زراعة كلى، قائلاً :" الرئيس عبد الفتاح السيسي اب لكل مواطن قبل أن يكون رئيس الجمهورية، ودائما صوت لكل مواطن بتمني صوتي يوصل ليه وينقذني من الموت بسبب عدم قدرتي على إجراء العملية".