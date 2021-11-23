بينهم طفل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٤ آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي أمام مستر بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بمركز وادي النطرون لتلقى العلاج اللازم، وحفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ حادث تصادم سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، أمام مستر علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع: "هشام عادل حسن حسن ٣١ سنة"، وإصابة كل من :"امنيه احمد متولى ١٨ سنة، حماده محمد حماده ٧ شهور ، جمال فوزى بدوى الحلفاوي ٦٠ سنة، عصام عبد الموجود عبد المنعم ٣٨ سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.