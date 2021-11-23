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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث تصادم سيارتين

بينهم طفل.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٤ آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي أمام مستر بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بمركز وادي النطرون لتلقى العلاج اللازم، وحفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إحالة 63 موظفا للتحقيق في البحيرة

بلاغ حادث تصادم سيارتين 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، أمام مستر علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع: "هشام عادل حسن حسن ٣١ سنة"، وإصابة كل من :"امنيه احمد متولى ١٨ سنة، حماده محمد حماده ٧ شهور ، جمال فوزى بدوى الحلفاوي ٦٠ سنة، عصام  عبد الموجود عبد المنعم ٣٨ سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة حادث تصادم سيارتين مصرع واصابة اسماء المصابين وادي النطرون محافظة البحيرة

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