محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة أبشواي لجهوده في العمل

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكريم المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى ، لجهوده فى خدمة المركز والاعمال التى يقوم بها .

وجه محافظ الفيوم الشكر والتحية والتقدير أثناء أنعقاد جلسة المجلس التنفيذي لما يقدمه رؤساء المراكز والمدن من أعمال ومجهودات في ظل هذه الظروف والتحديات التي تواجه المجتمع والاستعداد القوي والجاهزية لمواجهة الأزمات.والعمل علي السير قدماً نحو آفاق التنمية المستدامة وتحقيق مطالب المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جديراً بالذكر أن مسعود أحدث نقله نوعيه لمسها المواطنين في مستوي الخدمات بالمركز خاصة المشروعات المعطلة والمتوقفة بابشواي في كافة القطاعات وتلبية احتياجات المواطنين وحل المشكلات في وقتها والتلاحم مع المواطنين بالشوارع والقري ليلا ونهارا واحساس المواطن بالتغيير نحو الافضل علي أرض الواقع.

وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للمركز ليكون قادراً علي الإنجاز ومواجهة التحديات ، واتاحة الفرص امام الشباب وتمكين الشباب والمرأة للاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم وخلق صف ثاني ، وكذلك رفع مستوي النظافة والإنارة العامة والطرق وكافة القطاعات الخدمية بالمركز.



