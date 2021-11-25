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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة في المستشفى

من الواضح أن الإعلامية بسمة وهبة، تعاني مرضا صعبا، وانكشف هذا الأمر للعيان، بعد تكرار طلبها على الهواء من فريق الإعداد الخروج لفاصل وإنهاء الحلقة بشكل مفاجئ، أكثر من مرة واحدة خلال شهر.

 

منذ قليل خرجت الإعلامية بسمة وهبة لفاصل عاجل، وبشكل غير متوقع، بعد أن توقفت أثناء تعليقها على خبر هام، قائلا :"والله والله قلبي بيوجعني"، لتخرج لفاصل ولم تعد مرة أخرى في واقعة أثارت قلق متابعيها.

لم تكن هذه الواقعة الأولى للإعلامية بسمة وهبة، حيث تعرّضت بسمة، لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، مما اضطرت إلى إنهاء الحلقة، منذ ما يقرب من شهر بتاريخ يوم 26 أكتوبر الماضي.


وقالت «بسمة وهبة»: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».

 

وقبل قليل، أعلنت قناة “ المحور”  في بيان لها،  توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل وتم نقلها إلى المستشفى .

 

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة ، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم  من برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، ولم تعود لاستكمال فقرات الحلقة.

 

وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن  أزمة المهرجانات والراب، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت :"  قلبي  بيوجعني وأنا بتكلم.. أطلعوا بيا فاصل".

 

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة كواليس ما حدث لها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية.

 

وتابع المصدر المقرب من بسمة وهبة قائلا :" هى بخير تعرضت لهبوط  أثناء الفاصل، وتقوم حاليا بعمل إشاعات في المستشفى وبعدها سيقرر الأطباء إذا كانت ستخرج أم ستبقى بالمستشفى.

 

ة بسمة وهبة فاصل عاجل قناة المحور تعاني مرضا إنهاء الحلقة

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