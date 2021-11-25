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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مبروك عطية: الأصل في الزواج التعدد وخوف العدل خارج عنه

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأصل في الزواج هو التعدد لقوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، وخرج عن هذا الأصل خوف العدل لقوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا".

التعدد أصل

وقال "عطية" خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية mbcمصر :" شرع ربنا أولى ببيانه للناس، ربنا لم يسكت عند عدم العدل وقال :"فتذروها كالمعلقة"، فالله عزوجل قال لا إكراه في حياة أو دين، وأنا اترفع بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي".

وشدد عطية على أن الحكم باقٍ، مضيفاً أن العدل ليس شرطاً في صحة الزواج، وليس داخلاً في أركانه لأنه أمر خفي، مضيفاً: "هناك شروط صحة للزواج وهما الولي والشهود، والعدل شرط كمال وليس صحة أو قيد، وكل واحد حر بينه وبين ربنا هيعدل ولا لأ".

مبروك عطية: أربأ بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي

أحمد كريمة: تعدد الزوجات مش حرام.. وحالة واحدة تجعله جائزا

أربأ بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي

كما أشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن آراء الناس متفاوتة في ثقافتها وفهمها للأمور وكل شخص له وجهات نظر خاصة به، مضيفاً من يريد انتقادي أن يسمع هناك جريمة شرعية اسمها الاقتضاب.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية mbcمصر، أربأ بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي، فتعدد الزوجات مباح أي ليس واجباً وتلك ليست دعوة إليه، موضحاً أن أول أمر بالنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذا الأصل، وقد خرج من الأصل خوف العدل "فإن خفتم ألا تعدلوا".

تصريحاتك لا تهمنا

نعمل اي في زمن المراجيح في سنن النسائي أول سطر النبي خرج يصلي الفجر راي شبح قال من 

انتقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة  د.مايا مرسي، تصريحات الدكتور مبروك عطية بشأن الجزاء الواقع على المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب زواجه بأخرى، والتي وصفها بأن جزاءها جهنم.

‎وقالت مايا  مرسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها »

‎مشيرة إلي أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، صرح بأن "تعدد الزوجات"حق مقيد ورخصة.. والرخصة لابد لها من سبب. وأضافت :فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور سبق وأن حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إنه على المؤمن أن يعلم أن الله سوي في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات.

‎وتابعت: وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ،فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.

‎وأشار الإمام الأكبر إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السماوات والأرض

‎وتابعت: "وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها".

مبروك عطية جامعة الأزهر يحدث في مصر العدل صحة الزواج تعدد الزوجات

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