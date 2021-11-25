مدير عام آثار مصر العليا يكشف عن اللمسات الأخيرة الخاصة بطريق الكباش

قال فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا بالأقصر، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال الحفائر والترميمات، بالإضافة إلى إنارة المكان بالإضاءة المتخصصة، وذلك استعدادا لافتتاح طريق الكباش العالمي.

وأضاف "فتحي ياسين" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم تقديم الخدمات على جانبي الطريق، ليستطيع السائح المرور من هذ الطريق لأول مرة، متابعا: حفائر طريق الكباش تمت بـ ايادي مصرية منذ أعوام وأعوام، كما أنه تم اكتشاف أول جزء من الطريق منذ فترة بطول 2700 متر من الكرنك للأقصر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة أعمال ترميم وتطوير الآثار، مشيرا إلى أن افتتاح طريق الكباش بمثابة إضافي لآثار الأقصر.

وأشار إلى أن طريق الكباش سيتم إتاحته لأول مرة منذ أكثر من 3000 آلاف عام، كما أن أنظار العالم أجمع ستتوجه إلى الاحتفالية، مؤكدا على أن الموسم السياحي سيكون رائع.

