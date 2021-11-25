موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا اليوم الخميس على منافسه سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري we المصري على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويتسلح الزمالك أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا بتاريخ لم ينكسر في مواجهة الوافد الجديد للدوري الممتاز، حيث استطاع أن ينتصر في مواجهتين رسميتين فقط جمعت بينهما في البطولة.

وأحرز الزمالك 4 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، بينما لم يستقبل إلا هدف وحيد من منافسه في مباراة اليوم.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا من أجل تعديل مشواره في رحلة الدفاع على لقب الدوري، بعد خسارة 5 نقاط في المباريات الثلاث الماضية.

ويمتلك الزمالك حامل لقب الدوري 10 نقاط بعد 5 جولات لعبها الفريق في المركز الثالث، أما سيراميكا كليوباترا فقد جمع 8 نقاط، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الخميس،تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء.