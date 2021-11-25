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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يشارك متابعيه عبر تويتر بالدعاء

صدى البلد

نشر الفنان سامح حسين، دعاء جميل لمتابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر.

 

وكتب بتغريدة: “أشكو إليكَ أمورًا أنتَ تعلمُها .. ما لى على حِملها صبرٌ ولا جلدُ”.

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سامح حسين: "حلم جميل " حكاية بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية

ويجسد الفنان سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل "، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح ، و من إخراج إسلام إمام ، حيث يجسد شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل" ، فقير ماديا غني إنسانيا ،  يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.


ويقول الفنان سامح حسين عن العرض أن حكاية العرض بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.


وأضاف "حضرّت كثيرا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل من بدايتها وشاركت فى تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام" ، مشيرا إلى أن التحضير والتخطيط لها كان من قبل القيام بعرض "المتفائل"  ، و الذي قدم على المسرح القومي ، مضيفا أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه من البداية .


و أكد حسين أنه يركز دائما على جودة جميع عناصر العمل ،وأشار إلى أن نجاح وظهور أي عمل مسرحي جيد لن يكتمل إلا بوجود إدارة جيدة فأن نجاح العرض سببه الإدارة ، و وجه الشكر  للفنان  إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ،والفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى لدعمهم دائما ووقوفهم بجانب فريق العمل من بداية اليوم الأول فى البروفات إلى وصول جمهور العرض لكامل العدد.


 

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