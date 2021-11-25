أسباب تجعل الأطفال يرمون الأشياء

الأطفال الصغار يرمون الأشياء، وهذا أمر طبيعي حتى يصبح نمطًا سلوكيًا، ويحتاج رمي الأشياء إلى مهارات حركية متطورة وتنسيق جيد بين اليد والعين، ومن ثم، فإن فعل الرمي عادة ما يكون إنجازًا تنمويًا، ومع ذلك، إذا كان طفلك معتادًا على رمي الأشياء، إما لجذب الانتباه أو بسبب بعض المشكلات الأساسية، فقد يكون ذلك مقلقًا بالنسبة لك.

من الضروري معرفة الأسباب الكامنة وراء قيام الأطفال الصغار برمي الأشياء حتى تتمكن من إدارة السلوك بشكل أفضل.

تابع القراءة لفهم سبب قيام الأطفال الصغار الأشياء، بحسب ما نشره موقع “كيدز”.

لماذا يرمي الأطفال الصغار الأشياء؟

قد يكون لفعل رمي الأشياء البسيط عدة أسباب أساسية، وقد يرمي الطفل الأشياء للأسباب التالية:

الاستكشاف: يمتلئ الأطفال بالفضول ويتعلمون من خلال التجريب.

يمكن أن يكون رمي الأشياء ممتعًا جدًا للأطفال الصغار.

قد يفعلون ذلك لملاحظة ما يحدث عندما ترتد الأشياء أو تسقط أو تتناثر أو تتحطم.

إنها طريقة الطفل في تحديد السبب والنتيجة. يمكن أن تساعدهم مراقبة الردود على فهم بيئتهم والأشياء من حولهم.

اطلب الانتباه: يحب الأطفال الصغار الانتباه من شخصهم المفضل، سيفعلون أشياءً عديدة للاستيلاء على الأضواء.

رمي الأشياء هو أحد الأفعال التي تلفت انتباهك. إذا لاحظوا أنه يعمل، فمن المرجح أن يكرروه. قد يستخدم الطفل هذه الحيلة عادةً عندما يكون الوالد أو مقدم الرعاية مشغولاً بالعمل أو يتحدث إلى شخص آخر.

من أجل المتعة: يشعر الأطفال الصغار بالملل بسهولة من خلال الألعاب المماثلة ونفس الألعاب، وبالتالي، قد يجربون طرقًا مختلفة لاستخدام نفس الأشياء أو اللعب بنفس الألعاب.

الرمي هو إحدى طرق اللعب بلعبة قديمة أو بشيء يجده الطفل الآن مملًا.

يصبح الرمي هو اللعبة الجديدة، وإذا بدأ الطفل الصغير في الاستمتاع بها ، فمن المرجح أن يكررها.

التعبير عن المشاعر: على عكس البالغين، قد يجد الأطفال الصغار صعوبة في التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات.

عادة ما يتواصلون من خلال الأفعال، مثل البكاء أو رمي الأشياء.

رمي الأشياء يمكن أن ينقل الغضب أو الحزن أو الإحباط لسبب أساسي آخر، مثل الألم أو الجوع.

الاستخدام غير الصحيح: قد يكون الطفل أصغر من أن يفهم الاستخدام الصحيح للأشياء وقد يرميها بسبب نقص الفهم.

قد يفعلون ذلك أيضًا لأنهم رأوا شخصًا آخر يفعل ذلك. على سبيل المثال ، كان من الممكن أن يكونوا قد رأوا طفلًا أكبر سنًا يرمي كرة، وبعد ذلك عندما يُعطى الطفل أي شيء مستدير، فإنهم يرمونها على الفور.

أحب الصوت: قد يحب الطفل الصغير سماع الصوت الذي تصدره الأشياء عندما يتلامس مع الأرض، ونظرًا لأن كل عنصر يصدر صوتًا مختلفًا عند اصطدامه بالأرض، فإن هذا يجعله أكثر تشويقًا بالنسبة لهم.

المشاكل التي قد تنشأ بسبب رمي الأشياء

إذا أصبح الرمي عادة متأصلة، فقد يصبح سمة سلوكية. قد يطور الطفل الذي اعتاد رمي الأشياء السمات التالية غير المرغوب فيها.

قد يصبح الطفل غير منضبط إذا لم يتم إيقافه وتصحيحه في الوقت المناسب، يمكن للطفل الصغير أن يكرر السلوك في أي مكان وزمان، بغض النظر عما إذا كان ذلك مناسبًا.

على سبيل المثال، الطفل الذي اعتاد رمي الأشياء قد يرمي الطعام وأدوات المائدة عندما يكون في مطعم.

قد يطور الطفل الدارج شخصية مدمرة. إذا لم يتم تصحيح العادات غير الملائمة، فقد تصبح جزءًا لا يتجزأ من شخصية الطفل.

يكبر الطفل الصغير ويعتقد أنه من المقبول رمي الأشياء للتعبير عن الغضب أو الإحباط.

قد تستمر هذه العادة حتى سنوات مراهقة الطفل.