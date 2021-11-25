مبادرة رئاسة.. البنك المركزي يزف بشرى لـ المزارعين |فيديو

قال علاء عزوز ، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن البنك المركزى أعلن عن مبادرة رئاسية توفر تمويلاً بقيمة 55.5 مليار جنيه لتمويل نظم الرى الحديث وستكون بدون أى فوائد وبالتقسيط على 10 سنوات وهذه سابقة لم تحدث من قبل وتعد حافراً تشجيعياً للمزارع .



وأضاف علاء عزوز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن هذه المبادرة تأتى ضمن بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والرى، لافتا إلى أن المبادرة تؤكد بدورها اهتمام الدولة بإدارة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها بهدف الحصول على أعلى إنتاجية زراعية .

ولفت علاء عزوز ، إلى أن الدولة المصرية تدعم المشروعات التنموية من خلال التوفير المناسب ودعم فنى، منوها بأن هناك مميزات عدة لنظم الرى الحديثة وتحول الزراعات إليها من المقرر أن يكون عن طريق الرى بالرش “التنقيط” .



وتابع علاء عزوز ، أن الخطوات التى ستسبق التحول لنظم الرى الحديثة ستشمل تأهيل المساقى ، المراوى التى تصل المياه للمزارع يتوازى مع عمليات تبطين الترع ثم تطبيق نظام الرى الحديث داخل الأراضى الزراعية .