إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربي أسوان/القاهرة

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث وقع اليوم الأربعاء بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان قد تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 70 على طريق "إدفو/ مرسى علم" وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

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وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم محمود سيد بكرى 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات، وشقيقه محمد 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين، وإبراهيم عبد الصبور على 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد إنعقدت لجنة المنشآت رقم 74 برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ورئيساً للجنة وعضوية كل من الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة ، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور هاني السيد عبدالعزيز المستشار الهندسي للجامعة ، والدكتور محمد زكريا عبد الحميد مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة ، والدكتور خالد محمد فرح نائب المستشار الهندسي وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية وأمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة العقود ومدير عام الشئون الهندسية أمين اللجنة.

ومن جانبه صرح الدكتور أيمن عثمان بأنه ناقشت اللجنة كافة المشروعات الإنشائية بالجامعة والعمل على استكمالها لخدمة المنظومة التعليمية بالجامعة وفي ظل ما تشهده الجامعة من زيادة أعداد الطلاب بمختلف الكليات والتوسعات الإنشائية بمستشفيات جامعة أسوان والتي تجري على قدم وساق .

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب انه وافقت لجنة الإنشاءات علي تخصيص مبني الوحدة الصحية بأسوان الجديدة معمل للأبحاث المتقدمة لكلية الطب كوحدة ذات طابع خاص والتي تمت الموافقة على إنشائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما وافقت اللجنة على تخصيص مبنى المركز الحضري لإنشاء مركزاً لعلاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة.