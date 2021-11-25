إحدي متضرري سيول أسوان تكشف جهود المحافظة وحياة كريمة معها ..فيديو

قالت الطفلة شروق محمد احدي متضرري سيول أسوان ، إن أول رسمة سوف أقوم بها بعد ما حدث لنا نتيجة سيول أسوان هو رسم الإعلامي يوسف الحسيني .

ومن جانبها أضافت وفاء والدة الطفلة شروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن المحافظة تواصلت معنا من اجل منزلنا الذى تهدم نتيجة السيول ، مؤكدة أن "مبادرة حياة كريمة " ستقوم بأعاده بناء المنزل .

وأوضحت وفاء ، إن جميع المسئولين لم يوفروا جهد في متابعتنا ومعرفة احتياجاتنا ، واقدم الشكر إلي جميع من يساندنا والي الدولة المصرية .