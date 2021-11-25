دينا مشرف تصعد لدور الـ 32 من بطولة العالم لتنس الطاولة

نجحت دينا مشرف لاعبة المنتخب المصري الأول لتنس الطاولة، في الصعود لدور الـ32 من بطولة العالم والمقامة بولاية هيوستون الأمريكية خلال الفترة من 23 وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.

وصعدت "مشرف" لهذا الدور عقب تغلبها على بطلة تايلاند "جينيبا ساويتابوت" بنتيجة 4 - 1.

وكانت دينا مشرف قد تأهلت لدور الـ64 بعد فوزها على الكرواتية "ماتيجا جيجر" بنتيجة 4 - 2.

ومن المقرر أن تلتقي لاعبة المنتخب المصري صاحبة المركز الـ36 في التصنيف العالمي، في دور الـ32، مع الكورية "هينا هاياتا"، صاحبة ال 21 عاما، والمصنفة رقم 18 عالميا.

وودع باقي لاعبي المنتخب المصري البطولة من الأدوار التمهيدية بعد خسارة كلًا من "عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسرا أشرف حلمي وفرح عبد العزيز.