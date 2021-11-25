تشارلز وزوجته في مصر

زيارة ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز " وزوجته دوقة كورنوال "كاميلا " الحدث الأهم في كل الصحف الأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه الزيارة الأولى له وزوجته لمصر منذ عام 2006.

وفي الحقيقة امتلأت أجندة ولي العهد البريطاني وزوجته بالعديد من اللقاءات والفعاليات المرتبطة بدعمه للتراث الثقافي في مصر ورواد الأعمال والنساء، والبداية كانت من الأزهر الشريف وفكرة التقاء ولي العهد البريطاني بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ما يعكس إلى أي مدى هو مفتون بالإسلام والحضارة الإسلامية.

بل لقاءاته العديدة مع حرفيين في مهن مرتبطة بالتراث تلفت الأنظار إلى هذه المهن وتدعم التراث الثقافي لدينا بمصر، ليس هذا فقط ولكن التقى الأمير وزوجته بمجموعة من المصريين البسطاء وحضرت السيدة كاميلان زوجة ولي العهد، سبوعا مصريا بسيط بتفاصيله وأغانيه من التراث المصري والبيئة المصرية القديمة.

وبالتأكيد تم نشر صور للأمير تشارلز وزوجته أثناء زيارتهما لهذه الأماكن والأهرامات كصفحة أولى في معظم الصحف العالمية ينشط السياحة لدينا، ما يؤكد عراقة مصر وتاريخها.

أرصد كل هذا ونحن في الفترة الأهم من تاريخ الوطن، فمصر تحتاج إلى سواعد كل أبنائها وتحتاج إلى كل الأفكار التي تدعم قاطرة التنمية لدينا، وأعتقد أن علينا التركيز في هذه الفترة تحديدا على السياحة كمصدر للدخل، السياحة بكل أنواعها، السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وقولا واحدا هذا هو الطريق الآن لدعم قاطرة التنمية.