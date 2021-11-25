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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توت عنخ آمون بالشاي والفحم.. كيرلس يبدع في الرسم بمواد متعددة.. صور

توت عنخ آمون بالشاي
توت عنخ آمون بالشاي والفحم.. كيرلس رأفت يبدع في الرسم

يسعى إلى تطوير موهبته منذ 5 سنوات دون كلل أو ملل، حيث يركز على الرسم بمواد متعددة تقليدية وحديثة بدءا من الرسم بالرصاص والفحم وصولاً إلى الرسم بالنار والمشروبات مع المزج بينها في كثير من اللوحات، فقد كانت آخر لوحاته لأشهر ملوك مصر، توت عنخ أمون. 

يقول كيرلس رأفت، 18 عاماً، لموقع «صدى البلد» إنه يرسم بالعديد من الخامات كالرصاص والفحم الأبيض والأسود والألوان المائية والباستل والخشب، وفي الفترة الأخيرة بدأ في الرسم بالمشروبات كالشاي وبواقي القهوة، ثم الرسم بورق الجرائد والشخبطة وكذلك الرسم بالمقلوب وباستخدام النار. 

«بدون أي دراسة أو كورسات».. بهذه الكلمات يشير كيرلس ابن مركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى أنه ورث الموهبة بالفطرة وطور نفسه فيها بمجهود ذاتي،جعل الكثيرون يثنون على روسامته وأن مستواه لا يقل عن طلاب كلية الفنون الجميلة بدعم من جميع أفراد عائلته وأصدقائه خاصة في حثه على المشاركة في معارض فنية عديدة. 

روسمات كيرلس تتنوع بين تسليط الضوء على موضوعات اجتماعية مختلفة كمفاهيم العدل والظلم، وبين لوحات تبرز ملامح المشاهير بأسلوب فنان صاعد له أسلوبه المميز، ومن أبرزهم شخصيات تاريخية مثل الزعيم أحمد عرابي، ولوحات أثرية لمعابد وتماثيل فرعونية، وفنانين مثل القدير أحمد زكى، والفنان أحمد مكي. 

لا يواجه كيرلس صعوبات في التوفيق بين دراسته وموهبة، وإن كان يعطي الموهبة اهتماما أكبر ويحلم بأن يكون لديه معرض فني مشهور في المستقبل. 

كيرلس رأفت
كيرلس رأفت بين لوحاته

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رسام رسام فرعوني توت عنخ آمون الرسم بالقهوة والشاي الرسم بالشاي والفحم كيرلس رأفت الرسم بالنار الرسم بالمقلوب

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