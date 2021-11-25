نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

وفيات كورونا في أوروبا تتخطى المليون ونصف



أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا تخطى حاجز المليون ونصف المليون حالة.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن أوروبا دخلت مرة أخرى في بؤرة الوباء وحذر من أنه "لا يوجد بلد أو منطقة خارج الغابة".

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء: "أصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة لتفشي وباء كورونا" مشدداً على أنه لا توجد بلد أو منطقة بعيدة عن الخطر.

وأضاف أنه "من المهم لجميع البلدان زيادة قدراتها الآن لضمان اتخاذ التدابير الصحيحة لتجنب أسوأ عواقب أي موجات مستقبلية".

وأوضح أن "الأسبوع الماضي، أكثر من 60٪ من جميع الحالات المبلغ عنها والوفيات الناجمة عن على مستوى العالم كانت مرة أخرى في أوروبا. يترجم العدد الهائل من الحالات إلى ضغط غير مستدام على النظم الصحية وإرهاق للعاملين الصحيين".

كما حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أنه في حين أن اللقاحات تنقذ الأرواح ، فإنها لا تمنع بشكل كامل انتقال كورونا، وفي حالة دلتا، فإن اللقاحات تقلل من انتقال العدوى بنسبة 40 ٪ فقط.

وقال إن العديد من الدول لديها "إحساس زائف بالأمان" بأن اللقاحات قد أنهت الوباء والاعتقاد بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يحتاجون إلى اتخاذ الاحتياطات.

قال: "لا يمكننا أن نقول هذا بوضوح كافٍ: حتى لو تم تطعيمك ، فاستمر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالعدوى ، ومنع إصابة شخص آخر يمكن أن يموت".

طعنه لـ أبي أحمد.. شرطة إثيوبيا تتحد مع جبهة تيجراي بإقليم أمهرة



نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الخميس نبأ عصيان شرطة إثيوبيا لأوامر رئيس الوزراء أبي أحمد المناهضة للشعب الإثيوبي ولجبهة تيجراي.

وأعلنت السلطات الإثيوبية بإقليم أمهرة شمال البلاد اعتقال مدير شرطة مدينة دبربرهان بالإقليم بتهمة إطلاق سراح معتقلين بجبهة تحرير تيجراي الرافضة لوجود أبي أحمد بالحكم.

وقال رئيس مكتب الأمن والسلم بمدينة دبربرهان بإقليم أمهرة دانئيل أشتي، اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية بالمدينة اعتقلت تاي هبتجورجيس مدير شرطة مدينة دبربرهان، لإطلاقه سراح مجموعة من السجناء يشتبه في علاقتهم بجبهة تحرير تيجراي.

وفي تصريح أدلى به أشتي لوسائل الإعلام المحلية اليوم، قال إن المجموعة التي أطلق قائد الشرطة سراحهم كانوا معتقلين بتهم أنهم "خطر على أمن البلاد ".

وأضاف أن هناك عدد من المسؤولين بالمدينة أيضا شاركوا في مثل هذه العملية، مؤكدا على أن السلطات تراقب وتتابع هذه القضية.

وفي ذات السياق وضمن الاحترازات الأمنية للوضع الذي تشهده بعض مناطق إقليم أمهرة، أقرت إدارة مدينة دبري برهان قانونا يمنع حركة الأفراد الذين ليس لديهم هوية مقيم في المدينة اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق بيان أصدرته إدارة المدنية.

وأعلنت إدارة مدينة دبربرهان إحدى المدن الكبرى في منطقة مقاطعة شمال شوا بإقليم أمهرة قرارها بتقييد الحركة للموطنين الذي لا يحملون بطاقة هوية توضح أنهم من المقيمين بالمدينة.

ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة بالمدينة تأتي في إطار التأمين ورصد المتسللين وهويتهم إلي المدينة، الذين يقومون بجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية .

وأمس الأربعاء ، أعلن الجيش الإثيوبي، مقتل 12 من كبار قادة جبهة تحرير تيجراي بينهم مطلوبون للعدالة بتهمة الخيانة في عملية عسكرية نوعية .

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل عدة أيام، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.

وشهد إقليم تيجراي، في نوفمبر الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تيجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تيجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

وسرعان ما بدأت جبهة تحرير تيجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

في لمح البصر.. تقرير: مصر أفضل بيئة للشركات الناشئة في أفريقيا

"أفريكا ريبورت" أن العدد المتنامي سريعًا للشركات الناشئة في مصر وقدرتها على جذب التمويلات يؤهل مصر لاحتلال مركز متقدم كمحور للشركات الناشئة ينافس ويتقدم على الأنظمة البيئية للشركات الناشئة الأكثر تميزًا في أفريقيا، مثل نيجيريا وجنب أفريقيا وكينيا.

وأضاف الموقع أن مصر أصبحت في لمح البصر وجهة أفريقية رئيسية لتمويل الشركات الناشئة، الأمر الذي يسلط الضوء على الآفاق الواعدة لنمو هذا القطاع في القارة السمراء.

ويرى تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة المصرية 2021 الصادر عن مؤسسة "Disrupt Africa" أن مصر لم تشهد نموًا سريعًا في عدد الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الأخيرة فحسب، وإنما نجحت، ولا تزال، في جذب استثمارات ضخمة تكفي لتمويل الشركات الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، لا سيما شركات التكنولوجيا.



وأوضح التقرير أنه منذ يناير 2015، اجتذبت 318 شركة ناشئة في مصر أكثر من 791 مليون دولار، ومنذ العام المذكور ارتفع عدد الشركات الناشئة التي تدخل إلى السوق المصرية سنويًا في المتوسط من 10 شركات إلى 114 شركة.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على النظام البيئي للشركات الناشئة، فإن بيانات العام الحالي تبعث على التفاؤل، إذ استطاعت 82 شركة ناشئة جديدة في مصر في جذب تمويلات بأكثر من 400 مليون دولار، ولم تجتذب الشركات الناشئة في أي دولة أفريقية رقمًا أكبر من ذلك باستثناء نيجيريا.

وبينما تهيمن الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، فإن سباق مصر إلى قمة النظام البيئي للشركات الناشئة في أفريقيا مدفوع إلى حد كبير بتنامي عدد الشركات الناشئة العاملة بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا البيع بالتجزئة، التي تشكل نسبة 20.8٪ من 562 شركة ناشئة نشطة في السوق المصرية.