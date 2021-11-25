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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث يوضح أسباب شهرة جيمس بوند .. فيديو

جيمس بوند
جيمس بوند

قدم الإعلامي أحمد الدريني في برنامجه “عن قرب”، حلقة عن أفضل أفلام ومسلسلات الجواسيس.

حيث قال الدكتور سايمون والميتس، باحث في تاريخ السينما والاستخبارات، إن أحد أسباب شهرة جيمس بوند، كان عندما أعلن الرئيس كينيدي أن الروايات واحدة من قراءاته المفضلة.

وأضاف سايمون والميتس أن بالفعل قام جيمس بوند، بمقابلة "إيان فليمنج"، في حفل عشاء مع "آلان دالاس"، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وتناولوا العشاء.

وتابع الباحث في تاريخ السينما والاستخبارات أن "فليمينج" حكى العديد من القصص عن الطرق التي يمكنه بها التخلص من "كاسترو"، معقباً: "إذا كان هو جيمس بوند .. وربما كان الرئيس كينيدي ومدير المخابرات المركزية الأمريكية منصتين لما يقول .. من يدري!".

ومن جانبها، نوهت معتزة عبد الصبور، ممثلة ومدربة وناقدة فنية، أن "إيان فليمنج" كان يعمل في المخابرات البحرية البريطانية، وعندما بدأ في كتابة شخصية "جيمس بوند" لم يكن يعلم أنها ستؤخذ إلى السينما، مشيرة إلى كلامه في هذا الصدد، حيث قال: "أنا مكنش قصدي خالص إن تكون شخصية جيمس بوند محببة، ده كان شخص مضطرب تماماً ومعاه سلاح، يعني في إيده أداة قتل وتبع المخابرات البريطانية".

جيمس بوند الإعلامي أحمد الدريني مسلسلات الجواسيس الرئيس كينيدي إيان فليمنج مدير المخابرات المركزية الأمريكية

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