اهتمي بنفسك.. نصائح غذائية للعرائس قبل يوم الزفاف

الزواج هو مناسبة بالغة الأهمية وعلامة فارقة لكثير من الناس.

بالنسبة للعرائس ، يمكن أن يكون الأمر صعبًا للغاية ، حيث يتعين عليك الاستعداد لمرحلة انتقالية كبيرة والقيام بذلك أمام الكثير من الأشخاص سواء العائلة والأصدقاء.

على هذا النحو ، في الأيام التي تسبق حفل الزفاف ، فإنهم يشددون كثيرًا وينسون الاعتناء بأنفسهم.

ومع ذلك ، يقترح خبير التغذية Nmami Agarwal أنه مع اتباع العادات الغذائية الصحيحة ، يمكن للعرائس أن يشعروا ويظهروا في أفضل حالاتهم في يومهم الكبير.

1. بدلاً من مضغ تلك البسكويت المحملة بالسعرات الحرارية ، قم بتناول المكسرات كلما شعرت بالرغبة في المضغ.

2. الخطأ الأكثر شيوعًا الذي نرتكبه هو عدم شرب كمية كافية من الماء ؛ اشرب الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك.

3. أضف كوبًا من عصير الخضار إلى نظامك الغذائي ، وتناوله يوميًا. ينصح بتناول بعض الجزر والشمندر والطماطم لجعل بشرتك متوهجة.

4. أضف كوبًا من ماء بذور الشيا إلى نظامك الغذائي. يمكن أن يحافظ على تغذية بشرتك ويجعل بشرتك متوهجة.

5. تناول وعاء من البابايا كل يوم ، لأنه مفيد لعملية الهضم.

6. وأخيرا تناول اللبن. إنه رائع لأمعائك ومحمّل بالكالسيوم والبروتين. كما أنه يساعد في الحفاظ على وزنك