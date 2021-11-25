مطار الأقصر يستقبل وفودا من دول العالم لحضور احتفالية طريق الكباش ..صور

استقبل مطار الأقصر الدولي، على مدار يومين ضيوف مصر من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات ورجال الإعلام والصحافة الدولية والمحلية المشاركين في الافتتاح العالمى لطريق الكباش الفرعونى المقام بعاصمة السياحة العالمية "مدينة الأقصر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران نقل الضيوف والوفود الرسمية المشاركين في الحفل على متن رحلاتها من مختلف الدول الي مطار القاهرة ومنها الي مطار الأقصر الدولي، حيث سيرت الشركة ١٢ رحلة الى مدينة الاقصر لنقل ضيوف الحدث.

وتم توفير كافة التسهيلات اللآزمة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لانهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم ، بجانب الإلتزام بتطبيق كافة اجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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