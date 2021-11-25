عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الصحراء.. نادين نجيم نسيب تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

نادين نجيم نسيب
نادين نجيم نسيب

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب في أحدث جلسات تصويرها بلوك مختلف على رمال الصحراء، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور “انستجرام”.


وأطلت نادين بفستان أحمر مكشوف، مع شعر قصير، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة،  واختارت الماكياج الترابي؛ مع وضع الماسكرا والآي شادو، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه.


وعلقت نادين نجيم نسيب علي الصور قائلة " تحية لكل امرأة ، قوية ، صامدة ، مبدعة ، ناجحة ، مستقلة ... لكل امرأة ألِف".


يذكر ان اخر اعمال نادين نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 


وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 


وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 


ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 


ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.


وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

 

نادين نجيم نسيب فستان احمر في الصحراء جلسة تصوير الفنانة اللبنانية إطلالة جذابة

ترشيحاتنا

أكبر متحف مفتوح في العالم |افتتاح طريق الكباش يعيد هيبة السياحة المصرية

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة بالشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية

رئيس برلمان مالطا يبحث مع سفيرة مصر تطورات الأوضاع في ليبيا وقضية الهجرة

السعودية.. قرار هام بشأن الطواف حول الكعبة

انتخاب "الجروان" رئيسًا لمنتدى "باريس للسلام والتنمية"

أوروبا تعاني.. التشيك تعلن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اترفع عليا مطوة من متحرش.. فتاة تروي تفاصيل اعتداء 6 الصبح ..فيديو

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

تجديد حبس البراء حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة نشر أخبار كاذبة

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

قتلها واغتصبها.. سائق توك توك هتك عرض طفلة يواجه الإعدام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ