في الصحراء.. نادين نجيم نسيب تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب في أحدث جلسات تصويرها بلوك مختلف على رمال الصحراء، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور “انستجرام”.



وأطلت نادين بفستان أحمر مكشوف، مع شعر قصير، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة، واختارت الماكياج الترابي؛ مع وضع الماسكرا والآي شادو، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه.



وعلقت نادين نجيم نسيب علي الصور قائلة " تحية لكل امرأة ، قوية ، صامدة ، مبدعة ، ناجحة ، مستقلة ... لكل امرأة ألِف".



يذكر ان اخر اعمال نادين نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.



وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.



وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.



ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها.



ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.



وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.