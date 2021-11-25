عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زارنا في قريتنا.. الطفلة شروق تروي سعادة عاشتها بلقاء الرئيس بأسوان|شاهد

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الطفلة شروق بقرية غرب أسوان

حالة من الفرحة والسعادة إنتابت أهالى قرية غرب أسوان اليوم للزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس للقرية لمتابعة الجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لإعادة إعمار منازل متضررى السيول. 

ونلقى الضوء عبر “ صدى البلد “ على أبرز ما شهدته القرية اليوم خلال زيارة الرئيس السيسي والمتمثلة في لقاءه مع الطفلة ” شروق ” والتى عبرت عن سعادتها وفرحتها التى لا تقدر لجلوسها بجانب رئيس الجمهورية حيث أعتبرت ذلك حلم تحقق ، لأن الرئيس زارهم فى بيتهم، ووقف بجانبهم، وزادت فرحتها لما شاهدت صورها منشورة في كل مكان.

وأقرأ أيضاً: 

أهالي أسوان: إحنا في عيد لأن الرئيس جبر بخاطرنا النهاردة

خلال زيارته للمحافظة.. أهالي أسوان لـ الرئيس: الخير جانا بقدومك.. والسيسي: مش هنسيبكم.. ويوجه بضم جميع قرى مركز أسوان لـ مبادرة “حياة كريمة”

وأشارت الطفلة شروق بأن الرئيس السيسى سألها عن حلمها في المستقبل، فقالت له نفسي أكون فنانة أرسم صورة بلدي وحضارة بلدي"، كما أنها قالت للرئيس:" بحبك كتير وبعزمك على زيارة تاني في أسوان نزور كل أماكن بلادنا الجميلة". 

وأضافت شروق أنها تلقت دعوة لحضور إحتفالية إفتتاح طريق الكباش الأسطوري في الأقصر، وستقابل الرئيس السيسي مرة أخرى، ومعها لوحاتها التي رسمتها عن أسوان، وستهديها للرئيس. 

فيما قالت وفاء سعد والدة الطفلة النوبية شروق أنها تحدثت مع رئيس الجمهورية عن المشكلات التي تواجه القرية، وأن أبنتها كانت سعيدة بوجود السيسي في أسوان،  كما أنها هى أيضاً سعيدة بحضور الرئيس السيسي، إلى المحافظة اليوم ليستمع إلى مشاكل أهالي أسوان ومعرفة تعامل الدولة مع أزمة السيول ، وتسببت في غرق بعض البيوت، لافتة إلى أن الرئيس كان حريصًا على الاستماع إلى مشكلات أهالي أسوان لسرعة الاستجابة لها .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول. 

ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى إهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى في كل مكان داخل الدولة المصرية ، وحرصه على الإطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة ، وأيضاً المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة إحتواء تداعيات السيول وهو الذى لاقى ترحيب وإشادة من مواطنى المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية .

الرئيس السيسي مع الطفلة شروق بقرية غرب أسوان 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

أهالي أسوان: إحنا في عيد لأن الرئيس جبر بخاطرنا النهاردة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع تفاصيل طريق الكباش مع وزير الآثار.. فيديو

ما هي علاقة هوس الشهرة بازدراء الأديان.. برلمانية تجيب

سيرًا وسط المواقع الأثرية.. السيسي يبدأ انطلاق احتفالية طريق الكباش |شاهد

إنجي القاضي: المصريون قادرون على بناء مجد وحضارة تطول السماء.. فيديو

كم مرة أذن الرسول في حياته؟.. أسرار عظيمة لا يعرفها الكثيرين

بعد 227 يوما من الغياب.. إيمان الحصري تعود للشاشة باحتفالية طريق الكباش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

حكم إزالة الشعر المتناثر أعلى وأسفل الحاجبين .. 3 ضوابط احذروها

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

اترفع عليا مطوة من متحرش.. فتاة تروي تفاصيل اعتداء 6 الصبح ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

فيديو

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ