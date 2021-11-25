مستشفى الإسماعيلي.. ثلاثة لاعبين خارج حسابات براون أمام المحلة

أكد الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن أحمد مصطفى جناح الفريق تعرض لشد في العضلة الضامة وسيغيب على إثرها لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف الباز: ”عبد الرحمن مجدى جناح الفريق يواصل التأهيل أيضا في ظل معاناته من الإصابة بالعضلة الأمامية”.

وأتم طبيب الفريق: ”مروان الصحراوي قلب الدفاع التونسي يعانى من الإصابة بالعضلة الخلفية ويحتاج من ١٠ أيام إلى أسبوعين”.

أعلن الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للإسماعيلي قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا في سادس جولات بطولة الدورى الممتاز.

القائمة ضمت كلا من ...

فى حراسة المرمى .. محمد فوزى واحمد عادل عبد المنعم.

فى خط الدفاع .. باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار وعصام صبحى وعبدالله جمعة وأحمد عيد ومحمد نصر وأحمد أيمن.

فى خط الوسط .. عماد حمدى ومحمد عادل ومحمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى ومحمد مخلوف ومحمد الشامى وعمر الوحش ومحمد عبد السميع ومصطفى فارس ومحمد صادق.

فى خط الهجوم .. شكرى نجيب ومروان شوقى.