عودة إيمان الحصري .. طريق الكباش يعيد الإعلامية إلى الشاشة | كيف ظهرت بعد مرضها؟

بعد غياب وصل 10 أشهر كاملة، عادت اليوم الإعلامية إيمان الحصري إلى الشاشة مرة أخرى خلال مشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر الذي ينتظره العالم أجمع .

وجاء ظهور إيمان الحصري مميز في تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش، وذلك بعد تعافيها من المرض وعودتها من ألمانيا مطلع نوفمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية هناك .

وشاركت إيمان الحصري في تقديم حفل الافتتاح، وتالقت في فستان أزرق محتشم أنيق، وذلك بعد غياب طويل استمر تقريباً 10 أشهر منذ بداية مرضها في فبراير الماضي بعد تعرضت لخطأ طبي أسفر عن تدهور حالتها الصحية وإجراؤها العديد من العمليات الجراحية خلال الأشهر الماضية .

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح طريق الكباش ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.