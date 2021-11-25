وزير الآثار يستعرض تاريخ مدينة الأقصر وتفاصيل احتفالية الكباش أمام الرئيس السيسي

استعرض وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مدينة الأقصر لها تاريخ أثري كبير وكانت عاصمة مصر في أزهي وأقوي العصور.

وتابع العناني خلال جولته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحتفالية الكباش: "مدينة الأقصر انطلقت منها شعلة الحرب علي الهكسوس، فهي مدينة أثرية من الطراز الأول"، وأردف: “قمنا بترميم كافة التماثيل”.



تحتفل مصر و العالم اليوم بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش ، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر ، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة ، وتسرد و تغرد بالأناشيد و الترانيم الفرعونية.

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

