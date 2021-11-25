طريقة علاج ألم الكوع الحاد بهذه العشبة

طريقة علاج ألم الكوع الحاد أو خفيف يمكن أن يكون متقطعًا أو ثابتًا ,على الرغم من أن بعض أسباب آلام الكوع قد تؤدي إلى غلبة نوع واحد من الألم على الآخر، فليس من غير المعتاد أن يلاحظ المرضى عدة أنواع من الألم.

وفقا لموقع مايوكلينك قبل علاج مفصل الكوع بالأعشاب يجب الانتباه إلى أن هناك أسبابا عديدة لألم الكوع. معظمها ناتج عن الإفراط في الاستخدام أو الضغط على المفصل، عادة بسبب العمل أو الرياضة تشمل الأسباب الشائعة لألم الكوع ما يلي:

طريقة علاج ألم الكوع و عوامل الخطر

إن عاملي الخطر الرئيسيين لألم الكوع هما الإفراط في استخدام المفصل والضغط المفرط في وقت معين على مفصل المرفق.

وبالمثل ، تشمل عوامل الخطر الأخرى لألم المرفق الرياضات (مثل البيسبول والتنس) والتمارين الرياضية (مثل تمارين الضغط ورفع الأثقال) التي تتطلب إجراءات شاقة متكررة .

يمكن أن يؤدي الضغط المفرط على مفصل الكوع في وقت معين إلى تهيج مكون المفصل أو حتى تدميره ، مثل تمزق الأربطة أو الأوتار أو حتى خلع أو كسر في أحد عظام مفصل الكوع.

يمكن أن تسبب الأمراض الالتهابية و / أو أمراض المناعة الذاتية آلامًا في المفاصل أو تدميرًا للمفاصل ، لذا فإن مشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تعرض المرضى لخطر الإصابة بألم الكوع.

طريقة علاج ألم الكوع بالأعشاب



إذا كان بإمكانك تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل إيبوبروفين ( أدفيل ، موترين) ونابروكسين (أليف) ، يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تخفيف الألم عن طريق تقليل الالتهاب.

تأكد من اتباع التعليمات لتجنب الآثار الجانبية ، مثل الغثيان . إذا استمر الألم بعد بضعة أيام من استخدام هذه الأدوية ، فاتصل بطبيبك بشأن تركيبات وصفة طبية قوية من مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية من أهم الأعشاب التي تساعد على علاج التهاب الكوع الكركم فهو فعال في علاج التهاب مفصل الكوع لأنه يقوم بإعاقة البروتينات التي تسبب الالتهاب، كما يقوم بتسكين الألم لاحتوا