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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ننطلق للجمهورية الجديدة باحتفال فخم يليق بتاريخ وحضارة مصر

النائب محمد حمزه
النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ أن مصر بهرت العالم أجمع بافتتاح طريق الكباش بأرض الملوك والسحر والجمال محافظة الأقصر، واصفًا المشهد بالرائع فقد لخص الحضارة والتاريخ والانتماء والثقافة والفن والأديان والتراث والرقي والعظمة والوطنية.

 

وأضاف حمزه فى بيان صحفى له: ننطلق للجمهورية الجديدة التي وضع نواتها الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفال فخم يليق بتاريخ وحضارة مصر واحتفاء بأعظم كنوزها ، فمصر في عهد الرئيس السيسي تبهر العالم بخطي سريعة لبناء دولة حديثة تحافظ على اقدم حضارة عرفها البشر.

 

وهنأ حمزة الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بهذا الحدث العالمي والتنظيم المميز الذي جعلنا نشعر بالفخر في الوقت الذي يمر العالم أجمع بجانحة كورونا .. إلا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تنظم هذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم أجمع، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على نهضة حقيقية في البناء والتنمية والإنسانية مبنية على حضارة وتاريخ وحاضر يرسم المستقبل.

 

وأكد «حمزة» ، أن هذا الحدث فريد من نوعه وتابعه الملايين من كل انحاء العالم، مشددًا على أن الدولة المصرية تهتم بالسياحة والتنمية السياحية المستدامة، إذ أن هذا الحدث العالمي سينعكس بالإيجاب على السياحة المصرية بعد انتهاء أزمة كورونا.

افتتاح طريق الكباش محافظة الاقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية السياحية المستدامة السياحة المصرية

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