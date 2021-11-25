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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار نادي الزمالك.. بن شرقي يغادر لبلاده بعد استبعاده من مباراة سيراميكا.. وسيد زيزو يغيب عن مواجهة المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

-بعد تعرض سيراميكا كليوباترا لظلم تحكيمي.. معتز البطاوي: أطالب بتعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي

أعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه من مستوى الأداء التحكيمي، خلال لقاء فريقه أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "المقاولون العرب". 

-شوبير ناعيًا جلال إبراهيم: خالص العزاء في وفاة رئيس نادي الزمالك الأسبق

نعي الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق، جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي وافته المنية أمس. 

-أحمد الشناوي : سيراميكا كليوباترا استحق ضربة جزاء أمام الزمالك

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الزمالك.

-هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا كان الأفضل أمام الزمالك ونصحح أخطاءنا خلال التوقف

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوضه مباراة اليوم أمام الزمالك بطموح الفوز وحصد الثلاث نقاط . 

-أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز فوز الزمالك

أكد الفرسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بالفوز في لقاء اليوم وسعيد بالروح القتالية للاعبين، وأضاف أن هناك روح جيدة بالفريق.

-الزمالك ... غياب سيد "زيزو" عن موقعة المقاولون العرب

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب وسط فربق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للحصول على البطاقة الصفراء الثالثه في لقاء سيراميكا كليوباترا التي أقيمت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

-قبل مباراة زمالك 2003 والجونة.. دقيقة حداد على روح المستشار جلال إبراهيم

قام لاعبو فريق الزمالك والجونة مواليد 2003 بالوقوف دقيقة حداد على وفاة المرحوم المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ، وذلك على هامش اللقاء المقام حاليا بمجمع ملاعب الناشئين في إطار الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

-قرار مفاجىء من أشرف بن شرقي بعد استبعاده من مواجهة سيراميكا كليوباترا

غادر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة خلال الساعات الماضية متجها إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

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