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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ... غياب سيد "زيزو" عن موقعة المقاولون العرب

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب وسط فربق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، للحصول على البطاقة الصفراء الثالثه في لقاء سيراميكا كليوباترا التي أقيمت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.


وكان أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك حصل على البطاقة الصفراء الأولى أمام طلائع الجيش، وحصل على البطاقة الثانية في مباراة الأهلي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة اليوم.


وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، ليرفع الأبيض رصيده إلى ١٣ نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين يتوقف رصيد سيراميكا عند ٨ نقاط يحتل بهم المركز السادس.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا


حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن – محمود البدري – سيف الدين تقا – مصعب البطاط
خط الوسط : كوامي بونسو – محمد حسن -  شريف دابو -  بلال السعيداني
خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين

تشكيل الزمالك


حراسة مرمي الزمالك : محمد عواد.
خط دفاع الزمالك : محمود علاء - محمود حمدي "الونش"  - محمد عبد الشافي - حازم إمام. 
خط  وسط الزمالك : طارق حامد  - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى فتحي- أحمد فتوح.
خط هجوم الزمالك  عمر السعيد 

الزمالك البدري حراسة المرمى خط هجوم الونش

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