سر تهديد كيروش لنجوم المنتخب بالاستبعاد



قال الإعلامي محمد شبانة أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر تطبيق قياسات الأوزان للاعبى المنتخب في قطر لمنع زيادة الوزن وتطبيق برنامج بدني كبير على اللاعبين.



وفرض كيروش غرامات كبيرة على الوزن الزائد للاعبين، مع الالتزام بالبرنامج الغذائي المتبع وعدم الخروج عن التعليمات ليكون اللاعبون في أعلى جاهزية ممكنة.



وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc أن كارتيرون مدرب الزمالك طلب من وائل جمعه مدير المنتخب عمل تغليظ للعقوبات على الأوزان الزائدة في لائحة المنتخب.



وتابع أن كيروش أكد أن العقوبات ستصل إلى الإستبعاد من المباريات حال زيادة الوزن في معسكر المنتخب الذي قد يستمر لثلاثة أسابيع أمر بديهي، لكنه سيتبعه عقوبات مالية أيضا حيث لا تضم القائمة سوى 23 لاعبا فقط والفريق في حاجة لجاهزية جميع العناصر في البطولات المجمعة.