هايدي موسي: أسعد خبر فى حياتي هو المشاركة فى افتتاح طريق الكباش..فيديو

كشفت الفنانة هايدى موسي عن كواليس المشاركة فى افتتاح طريق المباش فى الأقصر ، حيث قالت أنه عبارة عن ضغط ممزوج بالفخر ، معلقة:"كنا نريد أن نخرج أفضل ما لدينا" .

وقالت "موسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" عبر فضائية "دى إم سي" إن أسعد خبر فى حياتها هو المشاركة فى افتتاح طريق الكباش وذلك بعد ترشيح المايسترو نادر العباسي لها .

وأضافت الفنانة هايدى موسى، أن انشودة حتشبسوت موجهه للملك آمون من ابنته حتشبسوت وهى تحمل رسالة الفخر بأن والدها منحها الحكم على الرغم مما يوحى بقوتها فى هذا العصر .

وتابعت قائلة :"واجهنا عدة صعوبات عند البروفات لتحضير الأنشودة لأننا حاولنا ضغط البروفات حتى نستطيع أن نخرج أحسن مالدينا " .

الإشراف على كل شئ

وأشادت بدور وزير السياحة والآثار فى الإشراف على كل شئ ، موجهة له الشكر والتحية على الاهتمام بالسياحة وعودتها مرة أخرى.