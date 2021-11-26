كعادتها.. " لارا اسكندر" تستعين بزهير مراد في إطلالتها ضمن احتفالية طريق الكباش

تألقت المغنية المصرية لارا اسكندر في احتفالية افتتاح طريق الكباش التي انتهت منذ قليل، وغنت فيها بصحبة الفنان محمد حماقي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشاد الجمهور بإطلالة لارا اسكندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مصمم الفستان هو زهير مراد، ويحمل ستايل الملابس الفرعونية، فيما استعانت بالجاليري الخاص بزوجها في اختيار الإكسسوارات.

فستان لارا اسكندر، من ضمن تشكلية زهير مراد لربيع 2020، التي شارك بها في أسبوع الموضة بباريس أنذاك، ولفت أنظار العالم، بأشكال الفساتين المستوحاة من الملابس الفرعونية ما بين القصيرة والطويلة والمطرزة والألوان البراقة.

وليست هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها لارا اسكندر من تصميم زهير مراد، وظهرت من قبل في فستان زفاف من مجموعته الخاصة.

فستان زهير مراد

ويرصد صدى البلد أسرار ومعلومات خاصة عن لارا اسكندر:

-مغنية وكاتبة أغاني مصرية من أصل إيطالي ولدت في يوم 18 ديسمبر 1990 في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة لأب مصري إيطالي وأم لبنانية، إشتركت بمسابقة ستار أكاديمي 6 ووصلت إلى النصف النهائي، تغني باللغتين العربية والإنجليزية

-تربّت لارا اسكندر في بيت متواضع وكانت تعمل بعد انتهاء المدرسة لكي تعيل عائلتها ، كانت تنام من دون أن تتناول العشاء أحياناً

-أحبت الغناء والباليه منذ الطفولة وكانت متأثرة بأفلام «ديزني»،.

-سجلت أول أغنية حملت اسم A Whole New World من فيلم Aladdin & Jasmine وسجّلتها مع والدها في استديو في أميركا

-يعمل والدها في مجال الإعمار، وهو أكثر إنسان شجعها على الغناء.

والدتها من قرية مرجعيون الجنوبية. ولديهم منزل هناك .

كانت أبرز حدث لها ترشيحها لجائزة MTV Europe Music Award عن أغنية «تعالو غنوا معايا» المصوّرة.

-تزوجت من أحد رجال الأعمال الشباب، ويدعى فيليب كتشوني وانجبت منه طفلة.

-قالت عن شيرين عبد الوهاب:" أحبها كثيراً وأردّد ذلك على الدوام، أعرفها جيداً نتيجة أصدقاء مشتركين وأحب شخصيتها. وهي أول من هنّأني بصدور أغنيتي المصوّرة «تعالو غنوا معايا» منذ خمس سنوات. لم تكن مضطرة لتكلّمني ... هي إنسانة رائعة من الداخل ومرحة للغاية. تملك خفّة الدم المصرية.

-تمارس الرياضة بانتظام، ووالدها علّمها الملاكمة منذ الصغر..