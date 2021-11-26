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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هند الراوي: أبويا بدوي وأمي صعيدية وبحب الفلكلور المصري بشكل لا يوصف

المطربة هند الراوي
المطربة هند الراوي

كشفت المطربة هند الراوي أنها من أصول صعيدية وبدوية وأنها تحب الفولكلور المصري قائلة : " أبويا بدوي وأمي صعيدية  وانا منحدرة من الإسماعيلية وسعيدة جداً أني في الصعيد وأنا بحب الفلكلور المصري و اتعلمت على يد الفنانات الشعبيات مثل الحاجة  فاطمة سرحان  و جمالات شيحة.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي “ بحب الفلكلور بطريقة لا توصف ” وعن علاقتها بفرنسا : " أنا بشتغل مع فريق فرنسي بقدم ميكس مابين الشرقي ممثلاً في الفلكلور المصري من السواحل للجنوب بالمشاركة مع الفريق الفرنسي الذي يقدم موسيقى " مودرن "  مثل الروك والجاز وهيب هوب .. بنمزج ده   في ميكس   واحد   وأنا بقالي  ثمانية    سنوات بعمل كده  ".

 

وأعربت عن سعادتها بما قدمته في الحفل  قائلة :  فرحانة وسعيدة أني أغني قدام الرئيس السيسي ولما غنيت  في الاول يف حفل في الاسماعيلية فرحت والطريق    إكتمل بغنائي في الاقصر   قائلة : " حسيت إني طالعة من وسط الآثار اللي بغني فيها.. ووائل الفشني: كنت سعيد والهارموني خلاني أقشع.


أتمت : “ غنيت دقيقتين وعشرين ثانية.. بس الرسائل اللي جاتني من الناس كانت جميلة وتدل أن الناس هيا الي بتحكم على الشغل الحلو ”.

 

 

المطربة هند الراوي الفولكلور المصري الاسماعيلية الفنانات الشعبيات لميس الحديدي

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