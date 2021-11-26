هند الراوي: أبويا بدوي وأمي صعيدية وبحب الفلكلور المصري بشكل لا يوصف

كشفت المطربة هند الراوي أنها من أصول صعيدية وبدوية وأنها تحب الفولكلور المصري قائلة : " أبويا بدوي وأمي صعيدية وانا منحدرة من الإسماعيلية وسعيدة جداً أني في الصعيد وأنا بحب الفلكلور المصري و اتعلمت على يد الفنانات الشعبيات مثل الحاجة فاطمة سرحان و جمالات شيحة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي “ بحب الفلكلور بطريقة لا توصف ” وعن علاقتها بفرنسا : " أنا بشتغل مع فريق فرنسي بقدم ميكس مابين الشرقي ممثلاً في الفلكلور المصري من السواحل للجنوب بالمشاركة مع الفريق الفرنسي الذي يقدم موسيقى " مودرن " مثل الروك والجاز وهيب هوب .. بنمزج ده في ميكس واحد وأنا بقالي ثمانية سنوات بعمل كده ".

وأعربت عن سعادتها بما قدمته في الحفل قائلة : فرحانة وسعيدة أني أغني قدام الرئيس السيسي ولما غنيت في الاول يف حفل في الاسماعيلية فرحت والطريق إكتمل بغنائي في الاقصر قائلة : " حسيت إني طالعة من وسط الآثار اللي بغني فيها.. ووائل الفشني: كنت سعيد والهارموني خلاني أقشع.



أتمت : “ غنيت دقيقتين وعشرين ثانية.. بس الرسائل اللي جاتني من الناس كانت جميلة وتدل أن الناس هيا الي بتحكم على الشغل الحلو ”.