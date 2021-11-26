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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحد القراء يستغيث بـ "صدى البلد" للبحث عن ابن قريته بعد اختفائه

صدى البلد

أرسل القارئ محمد حمدي الأسيوطي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تغيب ابن قريته.

وقال في شكواه الطفل تامر حسني عباس عبدالرحيم ١٠ سنوات، وهو مقيم قرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا ومتغيب من الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء و إلي الآن لم يعود لأهله.

وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابن قريته قبل أن يحدث له شئ رئفت بأهله.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

خدمة بين الناس بين الناس موقع صدى البلد قرية دلجا مركز ديرمواس المنيا

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